الحشد الشعبي يحبط محاولة تسلل لداعش عبر النخيب الى النجف وكربلاء

اعلنَ الحشد الشعبي، امس الاثنين، عن احباط تسلل لعصابات داعش الارهابية عبر منطقة النخيب الى محافظتي النجف الاشرف وكربلاء المقدسة. وافاد بيان للحشد نقلته وكالة {الفرات نيوز} امس ان “قوات الحشد الشعبي {لواء 19} قوات البراق اشتبكت مع مجموعة من عصابات داعش الارهابية غرب الانبار وتحديداً في المنطقة الواقعة بين الكيلو 160 ومنطقة الصگار باتجاه صحراء النخيب، حيث حاولت هذه المجموعة التسلل باتجاه صحراء النخيب ومن ثم الى مناطق شمال غرب كربلاء المقدسة والنجف الاشرف”. وأضاف أن “الاشتباك انتهى مسفراً عن قتل 6 عناصر وجرح عدد منهم وحرق سيارة دفع رباعي تحمل سلاح 14:5، فيما اجبر ماتبقى منهم على الانسحاب”. يذكر ان قيادة العمليات المشتركة اكدت امس الاول الاحد، احباط محاولة لعصابات داعش الارهابية بالهجوم على محافظة النجف الاشرف، مبينة ان الهجوم نفذ عبر عجلة مفخخة وعدد من الانتحاريين الانغماسيين تم تصفيتهم جميعا.

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