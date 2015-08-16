 
Menu
Al-adala
Al-adala

بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم

الحشد الشعبي يطارد مجاميع داعش الارهابي في عمق صحراء الانبار

اخبار و تقارير - بغداد: متابعة العدالة - 1:53 - 28/03/2024 - عدد القراء : 20

كشف امر اللواء 54 للحشد الشعبي بمحافظة الانبار العميد صلاح فاضل العيساوي،، عن قيام قوات من الحشد الشعبي بعمليات مطارة مجاميع ارهابي داعش في مناطق عمق صحراء الانبار الغربية.
وقال العيساوي في تصريح صحفي ان “قوات من الحشد الشعبي شرعت بعملية امنية استباقية لمطاردة مجاميع صغيرة من عصابات داعش تتخذ مناطق عمق صحراء الانبار الغربية ، ملاذا لتحركاتها وتنفيذ عمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمدنيين”.
واضاف ان “العملية تهدف الى تعقب بقايا التنظيم الاجرامي في تلك المناطق واحباط كافة المحاولات الرامية لزعزعة امن واستقرار مدن الانبار واغلاق كافة الثغرات الامنية للحيلولة دون وقوع اي خرق امني”، مبينا ان “القوة تمكنت من تدمير عدد من المضافات والانفاق السرية لعصابات داعش الاجرامية”.
واوضح ان “اوامر صدرت الى قوات الحشد الشعبي بالقيام وبشكل يومي بعمليات اقتحام لمناطق صحراء الانبار الغربية لتطهيرها من بقايا التنظيم الاجرامي”، مؤكدا ان “قوات الحشد الشعبي نشرت العديد من السيطرات الامنية الثابتة والمتحركة لضمان عدم تسجيل اي خرق امني”.
يشار الى ان قائد امني اكد في وقت سابق اناطة مهمة مطاردة عناصر التنظيم الاجرامي في مناطق صحراء الانبار الغربية الى قوات الحشد الشعبي
blog comments powered by Disqus

مقالات مشابهة

العدالة PDF

Capture

الطقس في بغداد

بغداد
13°
26°
الجمعة
27°
السبت

استبيان

مواقع ذات صلة
العدالة
اخبار مصورة
  • صورة الاخيرة
  • (خياط الفرفوري ) يصلح الأواني الخزفية وهموم نساء الحي
  • روبوت الزلاجات.. أعجوبة هندسية أمريكية
  • بأكثر من 6 مليارات دولار.. ثلاث دول تتصدر قائمة تصدير الزهور بالعالم
  • سرقة قطع فنية بمليون يورو في إيطاليا
  • هيكل عظمي لديناصور عمره 70 مليون عام
  • مسابقة شد حبل 516 متراً
  • عرض فيلم صامت بعد 101 عام من فقدانه
  • تدخل «غينيس» بـ 38 حيلة تحت الماء

[sfcounter title=”Social Stats” new_window=”1″ nofollow=”1″ hide_title=”0″ hide_numbers=”0″ show_total=”1″ box_width=”” is_lazy=”1″ animate_numbers=”1″ max_duration=”5″ columns=”2″ effects=”sf-no-effect” shake=”” icon_color=”light” bg_color=”colord” hover_text_color=”light” hover_text_bg_color=”colord” show_diff=”1″ show_diff_lt_zero=”0″ diff_count_text_color=”” diff_count_bg_color=””]

Al Adala 2024 Website design by LeafGlobal
الافتتاحية