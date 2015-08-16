الحشد الشعبي يطارد مجاميع داعش الارهابي في عمق صحراء الانبار

كشف امر اللواء 54 للحشد الشعبي بمحافظة الانبار العميد صلاح فاضل العيساوي،، عن قيام قوات من الحشد الشعبي بعمليات مطارة مجاميع ارهابي داعش في مناطق عمق صحراء الانبار الغربية.

وقال العيساوي في تصريح صحفي ان “قوات من الحشد الشعبي شرعت بعملية امنية استباقية لمطاردة مجاميع صغيرة من عصابات داعش تتخذ مناطق عمق صحراء الانبار الغربية ، ملاذا لتحركاتها وتنفيذ عمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمدنيين”.

واضاف ان “العملية تهدف الى تعقب بقايا التنظيم الاجرامي في تلك المناطق واحباط كافة المحاولات الرامية لزعزعة امن واستقرار مدن الانبار واغلاق كافة الثغرات الامنية للحيلولة دون وقوع اي خرق امني”، مبينا ان “القوة تمكنت من تدمير عدد من المضافات والانفاق السرية لعصابات داعش الاجرامية”.

واوضح ان “اوامر صدرت الى قوات الحشد الشعبي بالقيام وبشكل يومي بعمليات اقتحام لمناطق صحراء الانبار الغربية لتطهيرها من بقايا التنظيم الاجرامي”، مؤكدا ان “قوات الحشد الشعبي نشرت العديد من السيطرات الامنية الثابتة والمتحركة لضمان عدم تسجيل اي خرق امني”.

يشار الى ان قائد امني اكد في وقت سابق اناطة مهمة مطاردة عناصر التنظيم الاجرامي في مناطق صحراء الانبار الغربية الى قوات الحشد الشعبي

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