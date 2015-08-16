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الحشد الشعبي يعلن استكمال استعداداته لاقتحام وتحرير تلعفر

اخبار و تقارير - بغداد/ متابعة العدالة - 2:30 - 29/01/2017 - عدد القراء : 26

اعلنَ المتحدث الرسمي باسم هيأة الحشد الشعبي أحمد الأسدي، امس الاول الجمعة، أن ساعة الصفر لاقتحام تلعفر باتت قاب قوسين أو أدنى، مؤكدا إكمال كافة الاستعدادات لتحرير القضاء. وقال الأسدي في بيان نقلته وكالة {الفرات نيوز} إن “ساعة الصفر لاقتحام قضاء تلعفر لتحريره من سيطرة عصابات داعش الارهابية باتت قاب قوسين أو أدنى”، مبينا أن “قوات الحشد أكملت كافة الاستعدادات لتحرير تلعفر في نينوى”. وأضاف أن “قوات الحشد الشعبي تحاصر الدواعش في تلعفر منذ ستة أسابيع”، مشيرا إلى ان “4 كم فقط تفصلنا عن تلعفر ومدفعيتنا تصل عمق المدينة”.

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