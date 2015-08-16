الحشد الشعبي ينجز 70% من الخندق الأمني في بادية النجف الأشرف

اعلنتْ قوات الحشد الشعبي، امس الاول الجمعة، عن انجاز نسبة 70‎% عن مساحة الخندق الامني الذي يعمل على استكماله في بادية النجف الاشرف. وقال قائد اللواء الثاني تشكيل فرقة الامام علي {ع} القتالية كريم الخاقاني في بيان، نقلته وكالة {الفرات نيوز} ان “الحشد وبجهود ذاتية اكمل ما نسبته 70‎% من مساحة الخندق في بادية النجف الاشرف”، مبينا ان “الخندق يمتد من صحراء كربلاء المقدسة مرورا بصحراء النجف والديوانية والسماوة”. واضاف ان “الهدف من انشاء هذ الخندق الذي تكفل به الحشد الشعبي هو حماية العتبات المقدسة والمواطنين ومواجهة اي اعتداء ارهابي من جهة الصحراء الغربية”. يشار الى ان الحشد الشعبي يشرف بشكل كامل على انجاز الخندق الامني المذكور بالتنسيق مع قيادة شرطة النجف وعمليات الفرات الأوسط.

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