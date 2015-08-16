 
الحشد الشعبي ينشر كمائن ومفارز على طريق يربط الانبار بصلاح الدين

اخبار و تقارير - الأنبار : متابعة العدالة - 6:44 - 17/12/2025 - عدد القراء : 447

افاد مصدر امني في محافظة الانبار، عن نشر كمائن وسيطرات امنية على طريق حيوي يربط محافظة الانبار بمحافظة صلاح الدين  لمنع حالات التسلل باتجاه القطعات العسكرية.
وقال المصدر في تصريح صحفي  ان “قوة من الحشد الشعبي شرعت بنشر كمائن وسيطرات امنية ومفارز ثابتة ومتحركة على الطريق الصحراوي الرابط  بين منطقة قضاء حديثة غربي الانبار باتجاه حدود محافظة صلاح الدين، على خلفية ورود معلومات استخباراتية افادت بنية عصابات داعش الارهابي التسلل من المحافظات الشمالية باتجاه صحراء الانبار الغربية”.
واضاف ان “قوات الحشد الشعبي المنتشرة في مناطق صحراء الانبار الغربية كثفت من تواجدها في نقاط التفتيش المنتشرة باتجاه مراكز المدن بعد ساعات من تعرض احد مناطق صلاح الدين لهجوم ارهابي ادى الى استشهاد مختار قرية وحرق منزله”.
وبين ان “الهدف من هذه الاجراءات للحيلولة دون وقوع اي خرق امني”، مؤكدا ان “قوات الحشد الشعبي عززت من تواجد قواتها على الطرق الخارجية للمحافظة لدواعي احترازية
