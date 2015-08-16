 
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم

الحلبوسي ووفد الديمقراطي الكردستاني يؤكدان ضرورة استكمال الاستحقاقات الدستورية

اخبار و تقارير - بغداد: متابعة العدالة - 3:05 - 22/01/2026 - عدد القراء : 102

أكد رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، و وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة فؤاد حسين، ضرورة استكمال الاستحقاقات ضمن المدد الدستورية.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس البرلمان في بيان تلقته العدالة  أن “رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، استقبل  بحضور وزير الصناعة والمعادن خالد بتال وعدد من نواب حزب تقدم، وفداً من الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين”.
وأضاف، أن “اللقاء ناقش تطورات الأوضاع السياسية، والتأكيد على استكمال الاستحقاقات ضمن المدد الدستورية المقرّرة
الافتتاحية