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الخارجية النيابية: قرار ترامب تجاهل لموقف العراق من محاربة الارهاب

اخبار و تقارير - بغداد/ متابعة العدالة - 2:22 - 30/01/2017 - عدد القراء : 18

عدّت لجنة العلاقات الخارجية، قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب، بحق العراقيين تجاهلا للموقف العراقي من محاربة الارهاب نيابة عن العالم. وافاد اعضاء اللجنة في مؤتمر صحفي، نقلته وكالة {الفرات نيوز} امس ان “اللجنة تستنكر قرار الرئيس الامريكي بمنع المواطنين العراقيين من دخول الولايات المتحدة والهجرة اليها وتجاهل الموقف العراقي من محاربة الارهاب بالنيابة عن العالم اجمع”. ووقع الرئيس الأمريكي، الأربعاء الماضي، على مرسومين الغرض منهما تشديد سياسة الهجرة والرقابة الحدودية. وينص المرسوم الأول على بناء جدار طويل على الحدود الجنوبية للبلاد مع المكسيك، فيما يخص الثاني “تعزيز الأمن العام داخل البلاد” وقضية تطبيق القوانين الأمريكية المتعلقة بالهجرة. واقرت الولايات المتحدة الامريكية، امس الاحد، حظرها سبعة دول بينها العراق ومنع دخول اراضيها لـ90 يوما.

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