الخارجية تدعو لبذل الجهود للقضاء على المؤسسات المتبنية لمنهج التطرف

دعتْ وزارة الخارجية العراقية، امس الثلاثاء، الى بذل المزيد من الجهود للقضاء على المؤسسات الفكرية المتبنية لمنهج التطرف والارهاب. وذكر بيان للوزارة نقلته وكالة {الفرات نيوز} امس ان “وزارة الخارجية العراقية تعبر عن إدانتها وشجبها الشديدين للهجوم الارهابي الجبان الذي وقع في مدينة العريش المصرية بشمال سيناء، وتتقدم الى شعب وحكومة مصر الشقيقة والى ذوي الضحايا الابرياء بصادق مشاعر التعازي والمواساة، مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين”. واكدت الخارجية بحسب البيان على ان “موقف العراق الثابت والراسخ في وقوفه مع مصر في ذات خندق المواجهة ضد الارهاب الذي يستهدف أمنها وسلامة شعبها الكريم”، داعيةً الى “بذل المزيد من جهود القضاء على المدارس والمؤسسات الفكرية المتبنية لمنهج التطرف والارهاب بالاضافة الى غلق كافة منابرها الاعلامية ووسائل ترويج خطاب الكراهية الذي تتبناه”.

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