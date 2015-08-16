الخضري يشدد على ضرورة النهوض بالبنى التحتية للعاصمة

شدّد رئيس كتلة المواطن النيابية حامد الخضري، على ضرورة النهوض بالبنى التحتية للعاصمة بغداد وتجاوز جميع المشاكل الفنية. وافاد بيان للكتلة، نقلته وكالة {الفرات نيوز} امس ان” الخضري التقى بالنائب الفني لمحافظة بغداد جاسم البخاتي بحضور اعضاء كتلة المواطن، حيث اكد على ضرورة النهوض بالبنى التحتية للعاصمة من اجل تحسين كل الخدمات وخاصة الماء والمجاري وشبكات تصريف مياه الامطار”. وشدد الخضري خلال اللقاء على” الاسراع والعمل في معالجة جميع المشاكل الفنية التي من شانها النهوض بنوع الخدمات المقدمة لاهالي بغداد وذلك من خلال افتتاح المدارس لتقليل الزخم الطلابي والدوام المزدوج، بالاضافة الى تبليط الشوراع ومعالجة موضوع ايصال الماء للمناطق التي لم تكن فيها خدمات”. وتابع البيان انه” في نهاية اللقاء وعد البخاتي بمعالجة جميع المشاكل الخدمية والفنية التي يعانون منها ابناء المحافظة وبالاخص موضوع ايصال الماء الصالح وشبكات الصرف الصحي وشبكات تصريف الامطار الى المناطق التي تفتقدها وتقدر بما يقارب 70% من شرق القناة من خلال مد الانابيب الجديدة وكذلك معالجة وتبديل الانابيب التي مضى على انشاءها زمن ليس بقليل”.

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