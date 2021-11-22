الداخلية تتوعد المتحرشين بـ”الطلبات” بالحبس والغرامة

توعدت وزارة الداخلية، المتحرشين بالطلبات بالحبس لمدة 3 اشهر وفرض غرامة مالية تصل الى 500 الف دينار. وقال مدير الشرطة المجتمعية، العميد غالب العطية ان “وزارة الداخلية وجميع المؤسسات الأمنية تعمل على الحد من ظاهرة التحرش بطالبات المدارس واعددنا برنامجاً خاصاً من خلال نشر دوريات النجدة التي تكون عند مداخل المدارس وابوابها في انتهاء الدوام فضلا عن الطرق التي تنتشر بها قوات النجدة ودورياتها”. واضاف “يتم محاسبة المتحرش بالطالبات وفقا للمادة 402 من قانون العقوبات العراقي لسنة 1969 والذي يتضمن معاقبة المتحرش بالحبس لمدة 3 اشهر وفرض غرامة مالية قدرها 500 الف دينار”. واشار العطية، الى “وضع عدد كبير من المعالجات واتخاذ إجراءات عبر الاتصال بإدارات المدارس او تغيير بإمكان الأبواب للمدارس التي تكون قريبة من مدارس الأولاد”، مستدركاً “لمسنا جدوى من الإجراءات والمعالجات، مع استمرار المحاضرات التوجيهية التوعوية”.

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