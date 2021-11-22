 
Menu
Al-adala
Al-adala

بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم

الداخلية تتوعد المتحرشين بـ”الطلبات” بالحبس والغرامة

الداخلية تتوعد المتحرشين بـ”الطلبات” بالحبس والغرامة
اخبار و تقارير - 1:49 - 22/11/2021 - عدد القراء : 5

توعدت وزارة الداخلية، المتحرشين بالطلبات بالحبس لمدة 3 اشهر وفرض غرامة مالية تصل الى 500 الف دينار. وقال مدير الشرطة المجتمعية، العميد غالب العطية ان “وزارة الداخلية وجميع المؤسسات الأمنية تعمل على الحد من ظاهرة التحرش بطالبات المدارس واعددنا برنامجاً خاصاً من خلال نشر دوريات النجدة التي تكون عند مداخل المدارس وابوابها في انتهاء الدوام فضلا عن الطرق التي تنتشر بها قوات النجدة ودورياتها”. واضاف “يتم محاسبة المتحرش بالطالبات وفقا للمادة 402 من قانون العقوبات العراقي لسنة 1969 والذي يتضمن معاقبة المتحرش بالحبس لمدة 3 اشهر وفرض غرامة مالية قدرها 500 الف دينار”. واشار العطية، الى “وضع عدد كبير من المعالجات واتخاذ إجراءات عبر الاتصال بإدارات المدارس او تغيير بإمكان الأبواب للمدارس التي تكون قريبة من مدارس الأولاد”، مستدركاً “لمسنا جدوى من الإجراءات والمعالجات، مع استمرار المحاضرات التوجيهية التوعوية”.

blog comments powered by Disqus

مقالات مشابهة

العدالة PDF

Capture

الطقس في بغداد

بغداد
14°
21°
الثلاثاء
22°
الأربعاء

استبيان

مواقع ذات صلة
العدالة
اخبار مصورة
  • منظم ضربات قلب جديد يحدث ثورة علمية
  • استمر 32 عاماً.. دراسة تكشف عن “أطول زلزال في العالم”
  • “حالتهما صعبة”.. دنيا سمير غانم تطلب الدعاء لوالديها
  • عينات من سطح القمر تصل إلى الصين
  • جرس “بيغ بن” يخرج عن صمته احتفاء برأس السنة
  • اعتقال رجل ارتقى جناح طائرة
  • اكتشاف أوعية برونزية عمرها 5000 عام في شينجيانغ الصينية
  • مغنية فاقدة للسمع تطلق ألبوماً جديداً
  • الكمّامات هدايا بابا نويل للأردنيين

[sfcounter title=”Social Stats” new_window=”1″ nofollow=”1″ hide_title=”0″ hide_numbers=”0″ show_total=”1″ box_width=”” is_lazy=”1″ animate_numbers=”1″ max_duration=”5″ columns=”2″ effects=”sf-no-effect” shake=”” icon_color=”light” bg_color=”colord” hover_text_color=”light” hover_text_bg_color=”colord” show_diff=”1″ show_diff_lt_zero=”0″ diff_count_text_color=”” diff_count_bg_color=””]

Al Adala 2021 Website design by LeafGlobal
الافتتاحية