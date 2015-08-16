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الداخلية توجه بالاستنفار لاستيعاب أعداد الزائرين في مطار النجف الأشرف ومنفذ سفوان

الداخلية توجه بالاستنفار لاستيعاب أعداد الزائرين في مطار النجف الأشرف ومنفذ سفوان
اخبار و تقارير - بغداد: متابعة العدالة - 7:43 - 19/01/2025 - عدد القراء : 99

لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (عليه السلام)

وجهت وزارة الداخلية،، بالاستنفار لاستيعاب أعداد الزائرين الوافدين لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (عليه السلام) في مطار النجف الأشرف ومنفذ سفوان.
وذكر بيان للوزارة- تلقته العدالة أن “وزارة الداخلية سعت إلى إنجاز العمل بالتحول الرقمي لتحسين الكفاءة وتقليل العمليات اليدوية وتوفير الوقت والجهد في التعاملات خاصة في مجال الفيزا الالكترونية وضمان تقديم أفضل الخدمات”.
وأضاف البيان، أنه “منذ يوم الأول من كانون الثاني الجاري 2025، شرعت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بالعمل بسمات الدخول الالكترونية واعتماد هذا المبدأ بالاتفاق مع الدول التي تعمل بهذا النظام”.
وأشار إلى، أن “الوزارة رصدت وجود زخم خلال اليومين الماضيين على منح سمة الدخول من منفذ مطار النجف الأشرف وكذلك منفذ سفوان بالتزامن مع توافد أعداد كبيرة من الزائرين لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام”.
وتابع البيان، أن “مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة وجهت بالاستنفار الكامل وبإشراف مدير عام الأحوال المدنية؛ لاستيعاب الأعداد الوافدة”، لافتا إلى، أن “هناك سيطرة كبيرة على العمل لإنهاء هذا الزخم الذي جاء بعد التحول في العمل من الورقي إلى الالكتروني من خلال منظومة رصينة وهذا ما هو معمول به في جميع الدول”.
وأكد البيان، أنه “من المؤمل أن ينتهي هذا الزخم خلال 24 ساعة المقبلة رغم الأعداد الكبيرة التي توافدت على البلاد بعد أخذ المعرفات الحياتية للوافدين؛ بهدف تكوين قاعدة بيانات كاملة لهم”.
واختتم البيان، أن “الوزارة لاحظت هناك صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي تحاول تهويل هذا الموضوع من دون ذكر الحقائق”، داعية إلى، “توخي الدقة في نقل المعلومات والابتعاد عن الشائعات، إذ إن ملاكات الوزارة وفي أكثر من مناسبة أثبتت أنها على قدر المسؤولية وتأمين مختلف المحافل والمناسبات خاصة المليونية منها
 
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