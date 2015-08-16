الداخلية: خطة تأمين القمة العربية تعتمد على الجهد الأمني والاستخباري

أعلنت وزارة الداخلية،، أن خطة تأمين انعقاد أجتماع القمة العربية في بغداد الشهر الحالي ستعتمد حصراً على الجهد الأمني والاستخباري ولن تتضمن وجود مظاهر مسلحة في شوارع العاصمة.

وقال مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العميد مقداد ميري للعراقية الإخبارية “ألخطة تعتمد الجهد الأمني والاستخباري وتبعتد عن استخدام المظاهر المسلحة، في مسعى لإظهار أوجه الحياة المدنية في بغداد”.

وأضاف أن “تأمين العاصمة أعتمد بشكل رئيس على الجهد التقني والاستخباراتي والمعلوماتي والخطط الإستباقية المعدة للتعامل مع أي ظروف طارئة تستجد لاحقا”.

واشار الى أن “جانبا من خطة تأمين بغداد اعتمد على نصب أكثر من 3 الاف كاميرة مراقبة، ومشاركة الالاف من ضباط ومنتسبي الاجهزة الاستخبارية، فضلا عن مشاركة العديد من الاجهزة الامنية والاستخبارية الاخرى

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