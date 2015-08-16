السفارة الأمريكية توضح قرار ترامب بمنع دخول العراقيين الى الولايات المتحدة

أوضحتْ السفارة الأمريكية في بغداد، قرار الرئيس الامريكي في منع دخول مواطنين 7 دول بينها العراق الى الولايات المتحدة بشكل مؤقت وتعليق استقبال اللاجئين منها. وذكر بيان للسفارة نقلته وكالة كل العراق [أين] “بتاريخ 27 كانون الثاني الجاري، وقع الرئيس ترامب أمراً تنفيذياً وفق المادة 212 [ف] من قانون الهجرة والجنسية والذي يخص تعليق دخول الرعايا الأجانب من سبع دول الى الولايات المتحدة مؤقتا. ويفرض الأمر التنفيذي على رعايا بعض الدول المعينة الحظر على دخول الولايات المتحدة لمدة 90 يوما”. وبين، ان “هذا الحظر أيضا تضمن حظراً لمدة 90 يوما على اصدار التأشيرات”، مشيرة الى أن “هذه البلدان التي تم تحديدها من قبل الكونغرس أو وزير الأمن الوطني هي: العراق وسوريا والسودان وإيران والصومال وليبيا واليمن”. ولفتت السفارة الامريكية الى انه “سوف تعلن عن أي تغييرات أخرى تؤثر على المسافرين الى الولايات المتحدة في أقرب وقت تتوفر لدينا المعلومات”. وأكدت “ابتداء من يوم السبت الماضي، لن يتم السماح للمسافرين الذين يحملون جنسية أو لديهم جنسيتين من احدى هذه الدول من دخول الولايات المتحدة لمدة 90 يوما أو ان تصدر لهم تأشيرات هجرة او تأشيرات لغير الهجرة، ولن يتم السماح لهؤلاء المواطنين أو من لديهم جنسيتين ولديهم تأشيرات هجرة أو تأشيرات لغير الهجرة نافذة من دخول الولايات المتحدة خلال هذه الفترة”، مضيفة “بصورة عامة لن يكون هناك مواعيد مقابلات تأشيرة لمواطني هذه الدول خلال هذه الفترة”. ونوهت الى انه “إذا كان المواطن من هذه الدول السبعة أو يمتلك جنسيتن احداها من هذه الدول، نرجوا عدم حجز موعد تأشيرة أو دفع أي رسوم تأشيرة في هذا الوقت، وإذا كان قد حجز موعدا بالفعل يرجى عدم الحضور في موعده لاننا لن نكون قادرين على المضي قدما في مقابلة التأشيرة”. واستثنت السفارة الامريكية حالات “السفر لأغراض حكومية رسمية او بعمل رسمي أو بالنيابة عن منظمات دولية معينة، او بالنيابة عن منظمة حلف شمال الأطلسي [الناتو]، أو من قبل بعض المسؤولين من هذا التعليق”.

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