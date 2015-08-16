السيد الحكيم يشدد للسفير الامريكي ضرورة استمرار دعم العراق دولياً ضد داعش

بحثَ رئيس التحالف الوطني السيد عمار الحكيم، في مكتبه ببغداد مع السفير الامريكي في العراق دوغلاس سيليمان، الخميس الماضي ، آخر تطورات الحرب على داعش والحراك السياسي في العراق. وذكر بيان لمكتب السيد عمار الحكيم نقلته وكالة كل العراق [أين] ان الجانبين بحثا أيضا “دور الولايات المتحدة بدعم العراق لوجستيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين”. وشدد السيد الحكيم بحسب البيان على “ضرورة استمرار المجتمع الدولي بدعم العراق في حربه ضد داعش الارهابي والتي يخوضها نيابة عن العالم، ولا سيما وانه على مشارف حسم المعركة عسكرياً”. وأكد رئيس التحالف الوطني ان “الانتصارات المتوالية لقواتنا الأمنية في عمليات “قادمون يا نينوى” جاءت ببسالة وهمة العراقيين وشجاعتهم التي حسمت المعركة في الساحل الأيسر بانتظار تحرير الساحل الأيمن وباقي مناطق محافظة نينوى”.

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