السيد عمار الحكيم للسفير الأمريكي: التسوية الوطنية مشروع لبناء الدولة

التَقى رئيس التحالف الوطني السيد عمار الحكيم، امس الثلاثاء، بمكتبه في بغداد، السفير الامريكي لدى العراق دوغلاس سيليمان، مؤكدا ان التسوية الوطنية مشروع لبناء دولة ويحمي حقوق المواطنين. وذكر بيان لمكتب السيد عمار الحكيم نقلته وكالة {الفرات نيوز} امس ان “اللقاء بحث مستجدات العمليات العسكرية وتطورات عمليات (قادمون يا نينوى) والاسباب الانسانية التي تقف وراء بطء التقدم بالاضافة الى بحث السبل الكفيلة بتجنيب المدنيين العزل والذين يتستر خلفهم داعش ويستخدمهم كدروع بشرية مخاطر الحرب القائمة والخطوات اللازمة لاستكمال تحرير الموصل وعودة النازحين إلى جانب سبل تعزيز أجواء التفاهم والحوار بين أطراف العملية السياسية ومكونات الشعب العراقي كافة”. وشدد السيد عمار الحكيم بحسب البيان على أهمية ان تشهد العلاقات العراقية مع مختلف بلدان العالم والدول الاقليمية تطورات كبيرة في ظل التطورات السياسية والامنية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة عموما، مضيفا ان كل الدول المجاورة للعراق مهتمة بما يجري فيه وتنشد الاستقرار له بما يؤمن اوضاعها الداخلية وبما يعزز من مكانة العراق الاقليمية والدولية. ولفت الى ان التحالف الوطني بوصفه الشريك الاكبر في البلاد قدم مشروعا للتسوية الوطنية يعزز مبدأ الوحدة وحماية حقوق المواطنين وهو مشروع بناء دولة ليكون العراقيين كلهم مواطنين من الدرجة الاولى.

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