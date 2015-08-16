 
Menu
Al-adala
Al-adala

بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم

السيد عمار الحكيم للسفير الأمريكي: التسوية الوطنية مشروع لبناء الدولة

السيد عمار الحكيم للسفير الأمريكي: التسوية الوطنية مشروع لبناء الدولة
اخبار و تقارير - بغداد/ متابعة العدالة - 1:46 - 28/12/2016 - عدد القراء : 10

التَقى رئيس التحالف الوطني السيد عمار الحكيم، امس الثلاثاء، بمكتبه في بغداد، السفير الامريكي لدى العراق دوغلاس سيليمان، مؤكدا ان التسوية الوطنية مشروع لبناء دولة ويحمي حقوق المواطنين. وذكر بيان لمكتب السيد عمار الحكيم نقلته وكالة {الفرات نيوز} امس ان “اللقاء بحث مستجدات العمليات العسكرية وتطورات عمليات (قادمون يا نينوى) والاسباب الانسانية التي تقف وراء بطء التقدم بالاضافة الى بحث السبل الكفيلة بتجنيب المدنيين العزل والذين يتستر خلفهم داعش ويستخدمهم كدروع بشرية مخاطر الحرب القائمة والخطوات اللازمة لاستكمال تحرير الموصل وعودة النازحين إلى جانب سبل تعزيز أجواء التفاهم والحوار بين أطراف العملية السياسية ومكونات الشعب العراقي كافة”. وشدد السيد عمار الحكيم بحسب البيان على أهمية ان تشهد العلاقات العراقية مع مختلف بلدان العالم والدول الاقليمية تطورات كبيرة في ظل التطورات السياسية والامنية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة عموما، مضيفا ان كل الدول المجاورة للعراق مهتمة بما يجري فيه وتنشد الاستقرار له بما يؤمن اوضاعها الداخلية وبما يعزز من مكانة العراق الاقليمية والدولية. ولفت الى ان التحالف الوطني بوصفه الشريك الاكبر في البلاد قدم مشروعا للتسوية الوطنية يعزز مبدأ الوحدة وحماية حقوق المواطنين وهو مشروع بناء دولة ليكون العراقيين كلهم مواطنين من الدرجة الاولى.

blog comments powered by Disqus

مقالات مشابهة

العدالة PDF

Capture

الطقس في بغداد

بغداد
8°
11°
الخميس
13°
الجمعة
ShorjaShop

استبيان

ما رايكم في الموقع الجديد؟

مواقع ذات صلة
العدالة
اخبار مصورة
  • إقامة كرنفال ذي قار المحبة والسلام وسط مدينة الناصرية
  • اعياد الميلاد واحتفالات السنة الجديدة
  • السيمفونية الوطنية تحيي حفل دعم بناء مدارس الأطفال
  • إخراج ثعبان ضخم من غسالة اختبأ داخلها
  • تدشين طريق سريع بجنوب إيطاليا بعد 54 عاماً من بدء بنائه
  • بيع كتاب بخط يد مؤلفه بـ 467 ألف دولار
  • أرث حضاري يحاكي نهر دجلة ، وميدان للمثقفين والعوائل البغدادية
  • ختم إمبراطوري يباع بمبلغ خرافي بمزاد في باريس
  • ببغاء يمتلك موهبة نادرة يمثل دور الميت

Social Stats

Al Adala 2016 Website design by LeafGlobal
الافتتاحية