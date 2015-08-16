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السيد عمار الحكيم يدعو الى تأصيل ثقافي في المسار السياسي والمجتمعي لبناء الدولة

السيد عمار الحكيم يدعو الى تأصيل ثقافي في المسار السياسي والمجتمعي لبناء الدولة
اخبار و تقارير - بغداد/ متابعة العدالة - 0:37 - 02/01/2017 - عدد القراء : 21

دعا رئيسُ التحالف الوطني السيد عمار الحكيم، الى تأصيل ثقافي في المسار السياسي والمجتمعي لبناء الدولة وتشريع القوانين التي تحدد وجهة وفلسفة الدولة. وذكر السيد عمار الحكيم، في بيان لمكتبه نقلته وكالة {الفرات نيوز} امس في الحفل التأبيني بمناسبة أربعينية الفقيد السيد هاشم الموسوي الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية تنظيم العراق “أكدنا على ان الفقيد كان ترابيا متواضعا، وحدويا في خطابه، زاهدا، مترفعا، حريصا على المصلحة العامة، مطالبا بالوحدة ورص الصفوف، منظرا لمشروع إسلامي ووطني”. وتابع “كما دعونا الى تأصيل ثقافي في المسار السياسي والمجتمعي لبناء الدولة وتشريع القوانين التي تحدد وجهة وفلسفة الدولة، كما بيّنا على ان الأزمة في العراق أساسها ثقافي على المستوى السياسي والأمني والفكري وحتى الاقتصادي”. وبين “جددنا التأكيد على أهمية الوحدة في مستوياتها الثقافية والمجتمعية والاقتصادية والوحدة على مستوى الوطن والمنطقة ، كما دعونا الى استقبال العام القادم بثقة عالية بالنفس لتجاوز الأزمات والنهوض بالواقع العراقي”.

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