السيسي لمعصوم: استقرار العراق ركيزة مهمة من ركائز الأمن القومي العربي

اكدَ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال رسالة وجهها الى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، على ان استقرار العراق ركيزة مهمة من ركائز الأمن القومي العربي. وذكر بيان رئاسي نقلته وكالة {الفرات نيوز} ان “معصوم استقبل في قصر السلام ببغداد الخميس الماضي سفير جمهورية مصر العربية لدى العراق أحمد حسن درويش بمناسبة انتهاء مهام عمله، وأثنى على حرص السفير في العمل من أجل تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين، مؤكداً سعي العراق دائماً للارتقاء بهذه العلاقات وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين العراقي والمصري”. ونقل السفير درويش بحسب البيان “تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس معصوم تهانيه بالانتصارات المتحققة في الحرب على داعش وتمنياته للعراق بالاستقرار والتقدم كركيزة مهمة وأساسية من ركائز الأمن القومي العربي، كما عبر السفير عن استعداد جمهورية مصر العربية لتوسيع آفاق التعاون مع العراق في مختلف المجالات خصوصاً في مجال مكافحة الإرهاب”. وحمّل رئيس الجمهورية السفير تحياته للرئيس السيسي وتقديره للشعب المصري الشقيق وتمنياته لمصر بالمزيد من الرفعة والتقدم. كما تمنى لدرويش الموفقية والنجاح في حياته وعمله الجديد.

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