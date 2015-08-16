الشيخ همام حمودي: كنا ننتظر الدعم للانتصارات المتحققة بدلاً من اساءة بعض الدول

ابْدى عضو هيأة رئاسة مجلس النواب الشيخ همام حمودي اسفه لبعض دول العالم التي لم تدعم قتال شعبنا ضد داعش ومساهمته الجدية بتقليل حجم خطرها عن المجتمع الدولي، موضحاً ان “حكومات هذه الدول لم تساند العراق بالجوانب الطبية والانسانية او العسكرية او حتى بمجال التدريب”. واردف الشيخ حمودي في بيان نقلته وكالة {الفرات نيوز} امس “كنا ننتظر الدعم والاشادة بالانتصارات المتحققة، بدلا من الاساءة من حكومات بعض الدول ووسائل الاعلام السائرة بذات الإتجاه”. ودعا الشيخ حمودي خلال لقاء نظيره الجيكي ارادك فوندراتشك في براغ، المجتمع الدولي لتقديم التسهيلات اللازمة لسفر وعلاج جرحى مختلف تشكيلات وصنوف القوات الإمنية العراقية المصابين خلال الحرب ضد داعش، مستدركاً ضرورة تعزيز عمل لجنة العلاقات العراقية ـ الجيكية التي تم تأسيسها ببغداد. وشدد في لقاء منفصل مع النائب الاول لرئيس مجلس الشيوخ الجيكي اميلوشه هورسكا على وجوب السير مع العراق بإتجاه واحد للقضاء على بؤر الارهاب، موصياً بضرورة عقد المؤتمرات التي تؤكد على وحدة الأديان والحوار والتفاهم بين الشعوب وتساهم بتلاقح وترابط الافكار العربية والعالمية وتصحيح المفاهيم الخاطئة التي اصحاب الفكر المتطرف.

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