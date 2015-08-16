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الشيخ همام حمودي يعزي بوفاة آية الله رفسنجاني ويعتبر رحيله خسارة كبيرة

الشيخ همام حمودي يعزي بوفاة آية الله رفسنجاني ويعتبر رحيله خسارة كبيرة
اخبار و تقارير - بغداد/ متابعة العدالة - 3:22 - 12/01/2017 - عدد القراء : 5

عزّى عضو هيأة رئاسة مجلس النواب الشيخ همام حمودي، امس الثلاثاء، الجمهورية الإسلامية الإيرانية حكومة وشعباً بوفاة رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله هاشمي رفسنجاني، معتبراً رحليه خسارة كبيرة. وذكر في بيان لمكتبه الاعلامي نقلته وكالة {الفرات نيوز} امس، وجاء في نص التعزية “تلقينا ببالغ الحزن والاسى وفاة الشخصية الإسلامية السياسية، الإيرانية آية الله هاشمي رفسنجاني، الذي عرفناه رمزاً، جهادياً، اسلامياً، تفانى من اجل الإنتصار لقضايا شعبه بمختلف الميادين ودعمه لوضع معالجات جادة لقضايا الأمة الاسلامية والشعوب المستضعفة”. واضاف ان “الفقيد رفسنجاني احد أبرز قيادات الثورة الإسلامية في ايران، وله مواقفه المؤثرة مع الشعب العراقي ضد نظام البعث المجرم، فضلاً لمساهماته على الصعيدين الدولي والأقليمي”. وكان وفد رفيع المستوى وصل الى العاصمة الايرانية طهران مساء امس الاول  الاثنين، برئاسة رئيس التحالف الوطني العراقي السيد عمار الحكيم يرافقه عدد من الشخصيات السياسية، للمشاركة في مراسم تشييع جثمان اية الله هاشمي رفسنجاني.

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