الصحة النيابية تستضيف حمود الاحد المقبل

اكدَ رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية قتيبة الجبوري، امس الثلاثاء، ان قانون الضمان الصحي سيحدث ثورة كبيرة على مستوى الخدمات الصحية، فيما اشار الى ان لجنته ستستضيف وزيرة الصحة عديلة حمود يوم الاحد المقبل لمناقشة القانون. وقال الجبوري في مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب بحضور اعضاء اللجنة ونقلته “السومرية نيوز”، ان “قانون الضمان الصحي سيحدث ثورة كبيرة على مستوى الخدمات الصحية وهو يعد من اهم القوانين التي تنظم القطاع الصحي بالعراق”، مشيرا الى “وجود مسوديتن للقانون احدهما مرسلة من قبل الحكومة والاخرى من صياغة لجنة الصحة”. واضاف الجبوري ان “اللجنة تعمل على توحيد النسختين”، مشيرا الى ان “لجنة الصحة والبيئة ستستضيف يوم الاحد المقبل وزيرة الصحة عديلة حمود، لمناقشة القانون والنقص الحاصل بالادوية بسبب عدم وجود تخصيصات مالية كافية”. وتابع الجبوري ان “اللجنة لديها رؤيا خاصة بشأن حل الازمة المالية للوزارة”، موضحا ان “اللجنة سيكون لها استضافة ثانية لرئيس صندوق المناطق المحررة مصطفى الهيتي من اجل بحث التنسيق بشان اعمار المؤسسات الصحية”. ووافق مجلس الوزراء، في 8 تشرين الثاني 2016، على مشروع قانون الضمان الصحي، فيما صوت على السير باجراءات التشريع للانضمام الى اتفاق باريس بشأن التغيرات المناخية.

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