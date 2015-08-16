 
Menu
Al-adala
Al-adala

بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم

الصحة النيابية تستضيف حمود الاحد المقبل

اخبار و تقارير - بغداد/ متابعة العدالة - 1:07 - 25/01/2017 - عدد القراء : 19

اكدَ رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية قتيبة الجبوري، امس الثلاثاء، ان قانون الضمان الصحي سيحدث ثورة كبيرة على مستوى الخدمات الصحية، فيما اشار الى ان لجنته ستستضيف وزيرة الصحة عديلة حمود يوم الاحد المقبل لمناقشة القانون. وقال الجبوري في مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب بحضور اعضاء اللجنة ونقلته “السومرية نيوز”، ان “قانون الضمان الصحي سيحدث ثورة كبيرة على مستوى الخدمات الصحية وهو يعد من اهم القوانين التي تنظم القطاع الصحي بالعراق”، مشيرا الى “وجود  مسوديتن   للقانون احدهما مرسلة من قبل الحكومة والاخرى من صياغة لجنة الصحة”. واضاف الجبوري ان “اللجنة تعمل على توحيد النسختين”، مشيرا الى ان “لجنة الصحة والبيئة ستستضيف يوم الاحد المقبل وزيرة الصحة عديلة حمود، لمناقشة القانون والنقص الحاصل بالادوية بسبب عدم وجود تخصيصات مالية كافية”. وتابع الجبوري ان “اللجنة لديها رؤيا خاصة بشأن حل الازمة المالية للوزارة”، موضحا ان “اللجنة سيكون لها استضافة ثانية لرئيس صندوق المناطق المحررة مصطفى الهيتي من اجل بحث التنسيق بشان اعمار المؤسسات الصحية”. ووافق مجلس الوزراء، في 8 تشرين الثاني 2016، على مشروع قانون الضمان الصحي، فيما صوت على السير باجراءات التشريع للانضمام الى اتفاق باريس بشأن التغيرات المناخية.

blog comments powered by Disqus

مقالات مشابهة

العدالة PDF

Capture

الطقس في بغداد

بغداد
3°
13°
الخميس
10°
الجمعة
ShorjaShop

استبيان

ما رايكم في الموقع الجديد؟

مواقع ذات صلة
العدالة
اخبار مصورة
  • قصر الثقافة والفنون في الديوانية يستمر في تقديم العروض السينمائية
  • محمول يعود إلى قبل 800 عام
  • الحجامة.. علاج قديم يكتسب شعبية
  • أمريكي يدفع ضرائب سيارته بـ 300 ألف عملة معدنية
  • العثور على كنز من الذهب داخل بيانو أثري
  • الاعشاب الطبية..الطب البديل الذي لا غنى عنه
  • البيت الثقافي في العزيزية ينظم معرضا تشكيليا
  • امرأة تعيش في المطار منذ 8 سنوات
  • يتجول بدراجة هوائية ارتفاعها 7 أمتار

Social Stats

Al Adala 2017 Website design by LeafGlobal
الافتتاحية