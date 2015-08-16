العبادي: وعد التحرير النهائي والانتصار التام في الموصل قد اقترب

قالَ رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي ان وعد التحرير النهائي والانتصار التام في مدينة الموصل قد اقترب وتكللت بالنجاح جهود قواتنا البطلة. وذكر العبادي في بيان صادر عن رئاسة الوزراء نقلته وكالة {الفرات نيوز} امس الاربعاء ان “وعد التحرير النهائي والانتصار التام في الموصل قد اقترب وتكللت بالنجاح جهود قواتنا البطلة باكمال الخطة الاساسية في تطهير الجانب الايسر في اكثر المحاور وتحرير مركز مدينة الموصل، ويجري العمل حاليا على تحرير ما تبقى من مناطق الغابات والقصور والمناطق القليلة الاخرى في المحور الشمالي والعمل بقوة وعزيمة باتجاه اكمال تحرير الجانب الايمن”. وتابع قوله “لقد سطر المقاتلون الغيارى اروع صور البطولة والفداء والتعامل الانساني مع المدنيين وحققوا انتصارات باهرة خلال الايام الاخيرة تم خلالها استعادة العديد من المناطق والقرى والاحياء السكنية والقضاء على اعداد كبيرة من افراد عصابة داعش المهزومة”. واكد العبادي “ستواصل قواتنا الظافرة تقدمها لتنفيذ كامل الخطة لتحرير مدينة الموصل بعون الله وببسالة وتضحيات المقاتلين الشجعان”.

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