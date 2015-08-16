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العبادي يكرم شهداء الاعتداء الارهابي في النجف الاشرف

العبادي يكرم شهداء الاعتداء الارهابي في النجف الاشرف
اخبار و تقارير - بغداد/ متابعة العدالة - 1:09 - 03/01/2017 - عدد القراء : 20

شيعتْ مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف والمنشآت الشهداء الابطال الذين تصطدوا لارهابيي داعش صباح امس ومنعوهم من اقتحام السيطرة وقاموا بتفجير السيارة المفخخة. وقالت المديرية في بيان نقلته وكالة {الفرات نيوز} امس ان “رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي كرم شهداء شرطة محافظة النجف في سيطرة ام دجيج وجرت مراسيم تشييع الشهداء مساء امس وسط حضور كبير لمسؤولي المحافظة وشيوخ العشائر والوجهاء والمثقفين وابناء المحافظة”. وبينت ان “محافظ النجف لؤي الياسري وقائد شرطة المحافظة العميد الحقوقي محمد عبد الواحد اللامي وعدد من اعضاء مجلس المحافظة ومدراء الاجهزة الامنية والدوائر الحكومية ورجال دين وشيوخ عشائر حضروا التشييع تتقدهم حملة الاعلام العراقية والجوق الموسيقي”. واكدت ان “قائد شرطة النجف الاشرف وباسم جميع الضباط والمنتسبين يعزي ذوي الشهداء ويتمنى الشفاء العاجل للجرحى ويشكر جميع ابناء العشائر الاصيلة التي تعاونت مع الاجهزة الامنية وتكاتفت للدفاع عن النجف الاشرف كما يقدم شكره الى شرطة المناذرة التي قاتلت الارهاب ومنعت الانغماسيين من اقتحام السيطرة والدخول الى مركز محافظة النجف”. ودعا اللامي بحسب البيان الجميع الى بذل المزيد من الجهود لحماية مدينة الامام علي عليه السلام ومواطنيها.

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