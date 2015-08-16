العدل: انباء إعادة وزير الدفاع لمنصبه محض افتراء وكذب

فنّدت محكمة القضاء الاداري في وزارة العدل، انباء اعادة وزير الدفاع خالد العبيدي لمنصبه، واصفة إياها بـ {الافتراء والكذب}. وقال بيان للوزارة نقلته وكالة {الفرات نيوز} امس ان “المحكمة الادارية تستنكر الهجمة الاعلامية التي شنت عليها من قبل بعض المغرضين واصحاب النفوس الضعيفة والذين يحاولون التأثير على سير اجراءات المحاكمات الاصولية والقانونية من خلال بث دعايات كاذبة وواهية ولا تمت للحقيقة بصلة، ولا تعبر الا عن خبث سرائر اصحابها واغراضهم السياسية الضيقة”. وأوضح ان “ما تم نشره حول قضية اعادة وزير الدفاع خالد العبيدي هو محض افتراء وكذب، ولم يصدر اي قرار بخصوص ذلك”. واكد ان “المحكمة تسير وفق القانون والضوابط المعتمدة في اجراء المرافعات واصدار القرارات ولا تؤثر عليها هذه المزايدات الرخيصة لثنيها عن مسارها الصحيح”. يشار الى ان النائب مشعان الجبوري قد اعلن في حديث متلفز الاسبوع الماضي عن عودة وزير الدفاع خالد العبيدي الى منصبه. يذكر ان البرلمان صوت في وقت سابق على اقالة العبيدي، بعد استجواب اثار ازمة سياسية، اتهم فيه العبيدي عدة شخصيات سياسية بالتورط بملفات فساد.

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