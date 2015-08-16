العراق والأمم المتحدة يوقعان اتفاقية لتأسيس صندوق لتمويل الإصلاح الاقتصادي

أعلنتْ بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)،امس الأحد، عن توقيع العراق والبرنامج الإنمائي للمنظمة الأممية اتفاقية من أجل تأسيس صندوق لتمويل “الإصلاح الاقتصادي”، مشيرة إلى أن الصندوق سيوظف خبرات لدعم تنفيذ مبادرات الإصلاح ذات الأولوية. وقالت يونامي في بيان نقلا عن “السومرية نيوز “، إن “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب رئيس الوزراء العراقي وقعا اتفاقية امس في بغداد لتأسيس صندوق تمويل الإصلاح الاقتصادي”، مبينة أن “البرنامج الإنمائي سوف يدعم الحكومة عبر هذا الصندوق لمعالجة تحديات اقتصادية رئيسة وتعزيز أجندة الإصلاح، مع التركيز على تنويع الاقتصاد وزيادة الدخل الوطني وتحسين إدارة الأصول الوطنية”. ونقل البيان عن نائب مدير مكتب رئيس الوزراء نوفل الحسن قوله إن “حكومة العراق تقدر دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أجل تنفيذ أجندة الإصلاح، التي أعلنها رئيس الوزراء كجزء من سلسلة إجراءات تتخذها الحكومة لتعزيز الاقتصاد”. من جهته، قال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق منير تابت، إنه “خلال الأعوام الماضية، أثقلت التحديات الاقتصادية الكبيرة كاهل العراق، وزادت الأعباء على الموازنة المالية، وأثرت على سبل عيش آلاف الأشخاص. لذلك، يوفر إطلاق صندوق تمويل الإصلاح الاقتصادي فرصة لتسريع خطة الإصلاح الحكومية”. وأشار البيان إلى أن “الصندوق سوف يوظف خبرات لدعم تنفيذ مبادرات الإصلاح ذات الأولوية، وذلك تحت قيادة مكتب رئيس الوزراء”. يذكر أن العراق يعاني من أزمة اقتصادية نتيجة انخفاض أسعار النفط الذي يمثل المورد الرئيسي لإيرادات البلاد، فيما تؤكد الحكومة سعيها لإيجاد البدائل المناسبة لمعالجة هذه المشكلة.

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