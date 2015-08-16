 
Menu
Al-adala
Al-adala

بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم

العراق والسويد يبحثان آفاق التعاون العدلي والقانوني وسبل تطويرها

العراق والسويد يبحثان آفاق التعاون العدلي والقانوني وسبل تطويرها
اخبار و تقارير - بغداد: متابعة العدالة - 21:07 - 05/11/2025 - عدد القراء : 416

 

بحث وزير العدل، خالد شواني، مع القائم بأعمال السفارة السويدية، يورغن ليندستروم، في بغداد، امس  الأربعاء، آفاق التعاون العدلي والقانوني وسبل تطويرها.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته العدالة  ان “وزير العدل، خالد شواني، استقبل في مقر الوزارة، القائم بالأعمال في سفارة مملكة السويد ببغداد، يورغن ليندستروم”، مبينة أنه “جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون العدلي والقانوني بين البلدين، وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة، إلى جانب مناقشة إمكانية إبرام اتفاقية خاصة بتبادل المحكومين وتوسيع تبادل الخبرات في قضايا النزاعات القانونية والتحكيم الدولي”.
وأكد شواني، بحسب البيان، “حرص وزارة العدل على الانفتاح في علاقاتها الدولية، ولا سيما في المجالات العدلية والقانونية وملف حقوق الإنسان”.
من جانبه، أشاد ليندستروم “بالتطورات الإيجابية التي شهدها العراق، ولا سيما داخل السجون والمؤسسات الإصلاحية”، مبدياً “رغبة بلاده في توسيع التعاون مع العراق في المجالات القانونية والعدلية، ودعم برامج بناء القدرات وتبادل الخبرات بين الجانبين
blog comments powered by Disqus

مقالات مشابهة

العدالة PDF

ملحق العدالة

Capture

استبيان

الطقس في بغداد

بغداد
12°
22°
Sat
22°
Sun
مواقع ذات صلة
العدالة
اخبار مصورة
  • لأول مرة.. لوحات بالخط العربي مرصعة بالماس والذهب والفضة في أربيل
  • أيل يغرز قرونه برجل كان يحاول إنقاذه
  • مدن تحت الأرض
  • العراق يشارك بمهرجان مسرح الطفل العربي بدورته الرابعة في الأردن بمسرحية “سعدان ونعسان”
  • قرية بريطانية ترى الشمس 12 دقيقة فقط
  • بيع سترة مضادة للرصاص بمليون دولار
  • ليغو”: امبراطورية بنيت حجراً حجراً
  • روبوت صيني يرقص مع فتاة
  • كنز وسيف في غمد خشبي منذ 3000 عام

[sfcounter title=”Social Stats” new_window=”1″ nofollow=”1″ hide_title=”0″ hide_numbers=”0″ show_total=”1″ box_width=”” is_lazy=”1″ animate_numbers=”1″ max_duration=”5″ columns=”2″ effects=”sf-no-effect” shake=”” icon_color=”light” bg_color=”colord” hover_text_color=”light” hover_text_bg_color=”colord” show_diff=”1″ show_diff_lt_zero=”0″ diff_count_text_color=”” diff_count_bg_color=””]

Al Adala 2025 Website design by LeafGlobal
الافتتاحية