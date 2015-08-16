العراق وكوريا الجنوبية يوقعان مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات وتدريب الكوادر الدبلوماسية

وقّع الجانبان العراقي وكوريا الجنوبية، امس الاربعاء، مذكرة تفاهم تقضي بتبادل الخبرات وتدريب الكوادر الدبلوماسية بين البلدين. وافاد بيان لمكتب اعلام الجعفري، نقلته وكالة {الفرات نيوز} امس، ان “وزير الخارجيَّة العراقـيَّة إبراهيم الجعفريّ التقى في العاصمة سيئول، امس الاربعاء، نظيره الكوري الجنوبي “يون بيونج سيه” ، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين، وسُبُل تعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين، ومجمل الأوضاع الأمنية والسياسية وانتصارات العراقيين في حربهم ضد الإرهاب”. وأكد الجعفريّ خلال اللقاء على “اهتمام العراق بالحفاظ على العلاقات بين بغداد وسيئول، والتأكيد على أهمّية الارتقاء بها إلى مُستويات أعلى في المجالات كافة”، موضحاً أنَّ “القوات المسلحة العراقـيَّة تحقق انتصارات رائعة وتحرر المدن في وقت قياسي، وتحرز تقدُّماً كبيراً في معركتها ضدَّ عصابات داعش الإرهابيَّة”. واضاف ان “النصر يتحقق بسواعد أبناء قواتنا المسلحة بمختلف صنوفها ووحدة خطاب القوى السياسيَّة، والدعم الدوليّ، ومنه مساعدات كوريا الجنوبيَّة”، مُعرباً عن “شكر العراق وتثمينه لما تقدِّمه سيئول من مساعدات”، مبينا ان “العراق يسعى لبناء شراكة ستراتيجيَّة طويلة الأمد مع كوريا الجنوبيَّة، ويُرحِّب بدخول الشركات الكوريَّة للاستثمار”. ودعا الجانب الكوريَّ الجنوبيَّ إلى “رفع الحظر عن سفر مواطنيه إلى العراق، وزيادة عدد الزمالات للطلاب العراقيين في الجامعات الكوريّة الجنوبيَّة”، مُشدِّداً على “أهمِّية أن تستأنف اللجنة المُشترَكة العراقـيَّة الكوريَّة الجنوبيَّة أعمالها في هذه السنة، وتحفيز الشركات الكوريَّة على الاستثمار في العراق”، موجها “لنظيره الدعوة لزيارة العراق في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين”. من جانبه أوضح “يون” أنَّ “العراق الدولة الأكثر أهمية بالنسبة لنا في المنطقة، وهدفنا تقوية العلاقات بين بلدينا، وتقديم المزيد من الدعم والإسناد للعراق في مُحارَبة الإرهاب، وتحقيق المزيد من التعاون الاقتصاديِّ”، مُضيفاً “نحن مستعدون لأن نكون شريكاً وصديقاً للعراق لمساعدته في الخروج من هذه المحنة لأننا نتفهم الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب العراقي نتيجة الحرب ضد الإرهاب”. وبين انه “لدينا إرادة قويَّة للمُشارَكة في بناء العراق والمساهمة بعودة النازحين لمناطق سكناهم ودعم الأمن والاستقرار للعراق”، كاشفاً أن “مساعدات كوريا الجنوبية لم تقتصر على الجهات الحكومية فقط وإنما هناك شركات كوريّة جنوبيّة تقدم المساعدات في مجالات الصحة والتعليم وتدريب الموظفين الحكوميين وتدعم الاستثمار بين البلدين من خلال إقامة مشاريع خدمية كبيرة تتمثل بمشروع بسماية السكني ومصفى كربلاء ومستشفى عراقي كوري في بغداد”. وتمنى “زيارة العراق في أقرب وقت وأن تستكمل القوات العراقية تحرير الأراضي العراقية كافة من قبضة الإرهاب وليأخذ العراق دوره الكبير في منطقة الشرق الأوسط”. واشار البيان الى انه “في ختام الاجتماع وقع الجانبان مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال تبادل الخبرات وتدريب الكوادر الدبلوماسية بين البلدين وتنسيق المواقف السياسية في المحافل الدولية”.

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