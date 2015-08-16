العراق يُسدد مستحقات المنظمات العربية والدولية الخاصة بالنقل

اعلنتْ وزارة النقل، امس الثلاثاء، تسديدها المستحقات المترتبة على العراق في المنظمات والاتحادات العربية والدولية الخاصة بالنقل للعام 2016. وقال وزير النقل كاظم فنجان في بيان له نقلته وكالة كل العراق [أين] امس، انه “ايماناً منا بضرورة الحضور في المحافل العربية الدولية وحفاظاً على اسم وسمعة العراق ومن اجل عودته الى الحاضنة الدولية سددت الوزارة وتشكيلاتها وبالتنسيق المباشر مع وزارة المالية والبنك المركزي العراقي جميع المستحقات المترتبة عليها في المنظمات الدولية”. وشدد على ان “الوزارة تسعى ومن خلال عملها الكبير هذا الى توثيق الصلة وفتح افاق التعاون للاطلاع على المستجدات في علوم النقل كافة ولاسيما النقل الجوي”.

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