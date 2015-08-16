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العمليات المشتركة: القوات الأمنية تصدت بجاهزية عالية للإرهابيين في النجف الاشرف

اخبار و تقارير - بغداد/ متابعة العدالة - 0:30 - 02/01/2017 - عدد القراء : 9

اكدتْ قيادة العمليات المشتركة، احباط محاولة للهجوم على محافظة النجف الاشرف، مبينة ان الهجوم نفذ عجلة مفخخة وعدد من الانتحاريين الانغماسيين تم تصفيتهم جميعا. وذكر بيان للقيادة نقلته وكالة {الفرات نيوز} امس ان “عصابات داعش الارهابية حاولت صباح امس تنفيذ عملية ارهابية من خلال عجلة مفخخة وعدد من الانتحاريين الانغماسيين، باستهداف محافظة النجف الأشرف، حيث كانت القوات الامنية بالمرصاد وبجاهزية عالية فتصدى ابناء القوات الامنية بكل بسالة وقدموا انفسهم فداءا للوطن لمنع الارهابيين من تنفيذ مخططاتهم الاجرامية”. وأشار الى ان “الهجوم اسفر عن استشهاد ضابط وعدد من منتسبي الشرطة اثناء ادائهم الواجب، مضيفة بهذا يثبت ابنائكم من القوات الامنية انهم بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين”. وكان مصدر امني، قد افاد لـ{الفرات نيوز} ان “انتحاريين يرتديان حزامين ناسفين، كانا يستقلان عجلة نوع {جكسارة} اشتبكا مع القوات الأمنية باسلحة متوسطة، في احدى السيطرات في ناحية القادسية، عندما حاولت ايقافهما، ومن ثم ترجلا من العجلة واقدما على اطلاق العيارات النارية عشوائياً على المواطنين، وبعدها فجرا نفسيهما”. وأضاف ان “التفجيرين الارهابيين اسفرا عن اصابة 17 مدنيا نقلوا إلى مستشفى المناذرة”.

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