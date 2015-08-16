الفريق العارضي: انتصارات الساحل الايسر نتاج خبرة تراكمية من الانبار وصلاح الدين

اكدَ قائد القوات الخاصة الأولى في جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن سامي العارضي، امس الثلاثاء، ان “الانتصارات التي حققتها قوات جهاز مكافحة الإرهاب نتاج عن خبرة تراكمية في تحرير محافظتي الانبار وصلاح الدين”. وذكر العارضي لوكالة كل العراق [أين] ان “العمليات العسكرية التي خاضتها القوات الأمنية في محافظتي الانبار وصلاح الدين، والخبرة التراكمية المكتسبة منها أدت الى انتصار القوات الأمنية في جميع المعارك التي خاضتها في الساحل الايسر لمدينة الموصل حتى الان”. وأشار الى ان “عمليات تحرير الساحل الأيمن في مدينة الموصل تحتاج الى اجتماعات ودراسات عسكرية، وذلك لاختلاف تضاريس المنطقة والطبيعية السكانية”، مشيرا الى ان “الأسبوع المقبل سيشهد عقد هذه الاجتماعات ومناقشة الخطط العسكرية لتحرير الساحل الايمن”.

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