بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم

القائد العام يوجه بالتعامل بحزم مع أي محاولة للإضرار بالأمن على الحدود المشتركة

اخبار و تقارير - بغداد: متابعة العدالة - 3:09 - 22/01/2026 - عدد القراء : 119

وجّه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني،، بالتعامل بحزم مع أي محاولة للإضرار بالأمن على الحدود المشتركة واستمرار المراقبة على الشريط الحدودي، فيما أكد أن الحدود الدولية، خاصة مع الجارة سوريا، محصنة بالكامل.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، في بيان تلقته العدالة : إن “رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني ترأس،، اجتماعاً أمنياً طارئاً بحضور وزير الخارجية، وضم: القادة العسكريين والأمنيين، وممثلية إقليم كردستان العراق في بغداد، ورئيس أركان حرس إقليم كردستان العراق (البيشمركة)؛ لمناقشة الأحداث المتسارعة على الجانب السوري والتحديات التي تواجهها المنطقة”.
وأكد القائد العام، حسب البيان، أن “الحدود الدولية، خاصة مع الجارة سوريا، محصنة بالكامل مع القدرة العالية لقواتنا لمنع أي محاولة تسلل إلى الأراضي العراقية”.
وبيّن السوداني، أن “العصابات الإرهابية ليست لديها قدرة على القيام بأي محاولة، سواء على الحدود أو داخل المدن، بعد أن تلقت ضربات موجعة على يد الأبطال في قواتنا الأمنية”.
ووجّه القائد العام، بـ “التعامل بحزم مع أي محاولة للإضرار بالأمن على الحدود المشتركة واستمرار المراقبة على الشريط الحدودي، وتقديم كل الدعم للأبطال المرابطين على الحدود الدولية التي تشهد استقرارًا أمنيًا ملحوظًا، خاصة مع التحصينات الكبيرة التي عملت عليها الحكومة العراقية منذ سنوات، موجهًا أيضًا بمتابعة جميع احتياجات قوات حرس إقليم كردستان العراق وتقديم الدعم الكامل لها
