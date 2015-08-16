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القانونية النيابية: نسعى لجعل انتخابات كركوك مع بقية المحافظات

اخبار و تقارير - بغداد/ متابعة العدالة - 0:33 - 19/01/2017 - عدد القراء : 18

أعلنتْ اللجنة القانونية النيابية، انها تسعى لجعل انتخابات مجلس محافظة كركوك، بنفس موعد انتخابات باقي مجالس المحافظات. وقال رئيس اللجنة، محسن السعدون، لوكالة كل العراق [أين] ان “قانون انتخابات مجالس المحافظات فيه تعديل ونحن مع تشريع قانون انتخابات كركوك ولكن هناك قرارات تتعلق بالمحكمة الاتحادية يجب ان تلغى حتى يكون هناك مجال لجعل انتخابات كركوك مثل انتخابات بقية محافظات العراق”. وأضاف ان “موعد انتخابات المحافظات كانت في 30 نيسان 2017 ولكن الحكومة لم تستطع ان تمنح مفوضية الانتخابات التخصيصات اللازمة كما ان المفوضية قالت انها لاتستطيع اجرائها في نيسان فتأجل الموعد الى أيلول المقبل”. وتابع “نأمل انجاز المفوضية هذه الانتخابات ونحن كلجنة قانونية في البرلمان سنهيأ القوانين التي تساعدها بذلك”. وكان مجلس الوزراء قد حدد في جلسته، أمس الاول الثلاثاء، على ضوء الاقتراح المقدم من المفوضية المستقلة العليا للانتخابات يوم السبت 16 ايلول من العام الجاري موعدا لانتخابات مجالس المحافظات والاقضية، بعد ان كانت مقررة في 30 نيسان المقبل. وأطلق مجلس الوزراء، التخصيصات المالية لمفوضية الانتخابات لاجراء هذه الانتخابات وتبلغ 260 مليار دينار. وأعلنت مفوضية الانتخابات، إستعدادها لاجراء انتخابات مجالس المحافظات في 16 أيلول المقبل. وقال نائب رئيس مجلس المفوضية كاطع الزوبعي، لـ[أين]، انه “ولحد الان محافظة نينوى مستثناة من الانتخابات لحين وصول التقييم الأمني لها وكذلك محافظات اقليم كردستان أما محافظة كركوك فقد نص الدستور بان يكون قانون انتخابات خاص ويحتاج الى تشريع من مجلس النواب والتقينا اكثر من مرة برئيس البرلمان واللجان النيابية المختصة وطلبنا بكتب رسمية الاسراع بتشريعه”.

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