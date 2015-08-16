أعلنت وزارة الداخلية،، القبض على 7 متهمين بينهم امرأة وفق أحكام قانونية مختلفة في بغداد.

وذكر بيان للوزارة- تلقته العدالة – أن “قطعات الفرقة الخامسة شرطة اتحادية وبجهد أمني واستخباري، نفذت عمليات أمنية متميزة ألقت خلالها القبض على (7) متهمين بينهم امرأة وفق أحكام قانونية مختلفة تضمنت (المخدرات، السرقة، مشاجرة، تهديد، مخمورين) في مناطق (السعادة، الشعب، حي أور، أم الكبر والغزلان، الدسيم) في بغداد، مع ضبط (مادة الكريستال تقدر بحوالي 220 ملغرام، 3 بايب للتعاطي، مشروبات كحولية)”.

وأضاف البيان، أن “قطعات اللواء العشرين وأثناء عملية تفتيش إحدى الدور من جراء مشاجرة في منطقة (الباوية) تمكنت من العثور على (بندقية كلاشنكوف)”، مبينا، أنه “تم إحالة المتهمين والمضبوطات أصوليا إلى الجهات المختصة

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