القبض على 9 مخالفين يحملون جوازات سفر مزورة ببغداد

أعلنت وزارة الداخلية، امس الثلاثاء، القبض على 9 مخالفين يحملون جوازات سفر مزورة في شركة وهمية تبيع العاملات ببغداد. وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنه “من خلال المتابعة المستمرة والتدقيق والمطابقة وجمع المعلومات، تمكنت مديرية الإقامة التابعة الى مديرية الاحوال المدنية والجوازات والإقامة من القاء القبض على 9 مخالفين لقانون الإقامة بينهم 7 اجنبيات يحملن جوازات سفر مزورة داخل إحدى الشركات الوهمية التي تعمل بالمتاجرة وبيع العاملات الهاربات من الدور في منطقة الكرادة ببغداد”. وأضافت، أن “هذه العملية جاءت بالتعاون والتنسيق مع القطعات الماسكة للأرض ومفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ومفارز جهاز المخابرات الوطني، وقد اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اصوليا”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus