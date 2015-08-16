المثنى تشدد اجراءاتها بعد معلومات باستهداف المحافظة عقب النجف

أعلنتْ قيادة شرطة المثنى تشديد الإجراءات الأمنية في المحافظة بعد وقوع تفجيرات ارهابية جنوبي محافظة النجف امس وراح ضحيته عدد من الاشخاص. ودعت قيادة الشرطة في بيان لها انه “وبعد العمليات التكفيرية الأخيرة على محافظة النجف في ناحية القادسية فإن المعلومات الاستخبارية تؤكد استهداف محافظتنا الغالية من قبل ضعفاء النفوس”. وأضاف “تم اتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر في المحافظة لتفويت الفرصة على الإرهابيين لذى نطلب من ابناء المحافظة عدم الانزعاج من الاجراءات الامنية و التعاون مع الأجهزة الأمنية”. وكانت مجموعة ارهابية مكونة من ثلاث ارهابيين انتحاريين يستقلون عجلة ملغومة حاولوا صباح امس الاول الدخول الى محافظة النجف عبر احدى سيطرات ناحية القادسية جنوبي المحافظة لشن هجمة انتحارية وتفجير العجلة داخل المحافظة. وتصدت الاجهزة الامنية من شرطة المناذرة للانتحاريين بقوة وحصلت اشتباكات مع الارهابيين المسلحين وتمكن ابطال الشرطة من تدمير العجلة وحرقها وقتل كل الارهابيين. وأسفر الاعتداء عن سبعة شهداء، خمسة شهداء من الشرطة بضمنهم ضابط برتبة نقيب واثنان من المواطنين وعن 15 جريحا تم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج. واكدت شرطة النجف على ان الوضع مسيطر عليه ومستقر والاجهزة الامنية تمارس عملها بشكل طبيعي وتنتشر لحماية المحافظة بالكامل.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus