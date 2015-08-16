 
Menu
Al-adala
Al-adala

بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم

المثنى تشدد اجراءاتها بعد معلومات باستهداف المحافظة عقب النجف

اخبار و تقارير - بغداد/ متابعة العدالة - 1:02 - 03/01/2017 - عدد القراء : 8

أعلنتْ قيادة شرطة المثنى تشديد الإجراءات الأمنية في المحافظة بعد وقوع تفجيرات ارهابية جنوبي محافظة النجف امس وراح ضحيته عدد من الاشخاص. ودعت قيادة الشرطة في بيان لها انه “وبعد العمليات التكفيرية الأخيرة على محافظة النجف في ناحية القادسية فإن المعلومات الاستخبارية تؤكد استهداف محافظتنا الغالية من قبل ضعفاء النفوس”. وأضاف “تم اتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر في المحافظة لتفويت الفرصة على الإرهابيين لذى نطلب من ابناء المحافظة عدم الانزعاج من الاجراءات الامنية و التعاون مع الأجهزة الأمنية”. وكانت مجموعة ارهابية مكونة من ثلاث ارهابيين انتحاريين يستقلون عجلة ملغومة حاولوا صباح امس الاول الدخول الى محافظة النجف عبر احدى سيطرات ناحية القادسية جنوبي المحافظة لشن هجمة انتحارية وتفجير العجلة داخل المحافظة. وتصدت الاجهزة الامنية من شرطة المناذرة للانتحاريين بقوة وحصلت اشتباكات مع الارهابيين المسلحين وتمكن ابطال الشرطة من تدمير العجلة وحرقها وقتل كل الارهابيين. وأسفر الاعتداء عن سبعة شهداء، خمسة شهداء من الشرطة بضمنهم ضابط برتبة نقيب واثنان من المواطنين وعن 15 جريحا تم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج. واكدت شرطة النجف على ان الوضع مسيطر عليه ومستقر والاجهزة الامنية تمارس عملها بشكل طبيعي وتنتشر لحماية المحافظة بالكامل.

blog comments powered by Disqus

مقالات مشابهة

العدالة PDF

Capture

الطقس في بغداد

بغداد
5°
9°
الأربعاء
11°
الخميس
ShorjaShop

استبيان

ما رايكم في الموقع الجديد؟

مواقع ذات صلة
العدالة
اخبار مصورة
  • إقامة كرنفال ذي قار المحبة والسلام وسط مدينة الناصرية
  • اعياد الميلاد واحتفالات السنة الجديدة
  • السيمفونية الوطنية تحيي حفل دعم بناء مدارس الأطفال
  • إخراج ثعبان ضخم من غسالة اختبأ داخلها
  • تدشين طريق سريع بجنوب إيطاليا بعد 54 عاماً من بدء بنائه
  • بيع كتاب بخط يد مؤلفه بـ 467 ألف دولار
  • أرث حضاري يحاكي نهر دجلة ، وميدان للمثقفين والعوائل البغدادية
  • ختم إمبراطوري يباع بمبلغ خرافي بمزاد في باريس
  • ببغاء يمتلك موهبة نادرة يمثل دور الميت

Social Stats

Al Adala 2017 Website design by LeafGlobal
الافتتاحية