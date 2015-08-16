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المصادقة على انشاء مجمعات كرفانية لإسكان النازحين في بابل والنجف الاشرف

اخبار و تقارير - بغداد/ متابعة العدالة - 1:38 - 17/01/2017 - عدد القراء : 3

صادقَ أعضاء اللجنة العليا لإغاثة وايواء النازحين على تخصيص مبالغ مالية لمحافظتي بابل والنجف الاشرف لانشاء مجمعات كرفانية لإسكان النازحين. وذكر وزير الهجرة والمهجرين رئيس اللجنة العليا لإغاثة وايواء النازحين جاسم محمد الجاف عقب اجتماع اللجنة الدوري بمبنى الوزارة امس ونقله مكتبه الاعلامي ونقلته وكالة {الفرات نيوز} ان “قرار اللجنة العليا تضمن تخصيص مبالغ مالية بكل من محافظتي بابل والنجف الاشرف لانشاء مجمعات كرفانية بسعة {500} كرفان للمجمع الواحد في كل محافظة لإيواء الاسر النازحة”. وتابع ان “اعداد النازحين منذ انطلاق عمليات تحرير نينوى تجاوزت الـ{181} الف نازحاً من المحافظة وقضاء الحويجة”. ولفت الى ان “تلك الاعداد توزعت بين مخيمات الوزارة في محافظات اقليم كردستان و جنوب الموصل وشمال تكريت وكركوك والوزارة مستمرة بإغاثة وايواء العوائل النازحة وتقديم المساعدات الاغاثية متمثلة بالعينية والغذائية والصحية”.

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