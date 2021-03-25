 
Menu
Al-adala
Al-adala

بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم

المطلك: الطعن بقانون الانتخابات سيدخلنا في صراع

المطلك: الطعن بقانون الانتخابات سيدخلنا في صراع
اخبار و تقارير - بغداد | العدالة - 3:32 - 25/03/2021 - عدد القراء : 283

اكد رئيس حزب الحوار والتغيير، حامد المطلك، دخول البلاد في صراع بطعن قانون الانتخابات.

وقال المطلك في تصريحات صحفية ان” المواطن له الحق ان يدلي بصوته لكن قرار المفوضية بالغاء تصويت الخارج قد تكون لاسباب فنية والوضع الصحي”.
واشار الى ان” الذهاب للطعن بقانون الانتخابات أمر غير صحيح ولا يخدم المصلحة العامة وسيدخلنا في صراع آخر”.
واضاف المطلك” اذا كانت الانتخابات نزيهة ولم تخضع للتزوير والمال الفاسد لن يتم التأثير عليها وقد تكون مفيدة للشعب، ولكن استمرار التجارب الماضية بقوة السلاح او النفوذ السياسي ستكون النتائج أسوأ من السابق وردة الفعل المواطن سلبية ولم نحصل سوى الفشل، ولا تبنى الدول وتستقيم الامور الا بتطبيق العدالة الاجتماعية”.
واعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، الغاء انتخابات عراقيو الخارج.
وتعليقا على القرار اشار عبد الحسين الهنداوي مسشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لشؤون الانتخابات، ان المفوضية درست إلغاء انتخابات الخارج استنادا لمؤشرات لكن وزارة الخارجية، تنص بعدم اجراء هذه الانتخابات بمشاكل فنية وجائحة كورونا ومن الصعب اجرائا بالشكل المنتظم وهناك مشاكل تتعلق بقانون الانتخابات الذي يقسم البلد الى 83 دائرة انتخابية ومن الصعب اجراء ذلك في الخارج، ومن الصعب امتلاك العراقيين في الخارج امتلاك بطاقة البايومترية حصراً والوقت لا يسمح بذلك.
فيما اكد الهنداوي، وجود ضمانات باجراء انتخابات نزيهة وهناك مجموعة ضمانات والاعتماد على البطاقة البايومترية حصرا التي تمنع اي ناخب التصويت لأكثر من مرة او اي جهة باستغلال بطاقة الناخب بطريقة غير قانونية اي التزوير وعلى المفوضية اصدار البطاقة لأكثر عدد من الناخبين
blog comments powered by Disqus

مقالات مشابهة

العدالة PDF

Capture

الطقس في بغداد

بغداد
30°
28°
الخميس
26°
الجمعة

استبيان

مواقع ذات صلة
العدالة
اخبار مصورة
  • عينات من سطح القمر تصل إلى الصين
  • جرس “بيغ بن” يخرج عن صمته احتفاء برأس السنة
  • اعتقال رجل ارتقى جناح طائرة
  • اكتشاف أوعية برونزية عمرها 5000 عام في شينجيانغ الصينية
  • مغنية فاقدة للسمع تطلق ألبوماً جديداً
  • الكمّامات هدايا بابا نويل للأردنيين
  • منزل قابل للطي يمكن تركيبه خلال 3 ساعات فقط
  • «كمامات كورونا».. من قشر الباذنجان إلى الألماس
  • ديك يقتل ضابط شرطة

Social Stats

Al Adala 2021 Website design by LeafGlobal
الافتتاحية