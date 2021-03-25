المطلك: الطعن بقانون الانتخابات سيدخلنا في صراع

اكد رئيس حزب الحوار والتغيير، حامد المطلك، دخول البلاد في صراع بطعن قانون الانتخابات.

وقال المطلك في تصريحات صحفية ان” المواطن له الحق ان يدلي بصوته لكن قرار المفوضية بالغاء تصويت الخارج قد تكون لاسباب فنية والوضع الصحي”.

واشار الى ان” الذهاب للطعن بقانون الانتخابات أمر غير صحيح ولا يخدم المصلحة العامة وسيدخلنا في صراع آخر”.

واضاف المطلك” اذا كانت الانتخابات نزيهة ولم تخضع للتزوير والمال الفاسد لن يتم التأثير عليها وقد تكون مفيدة للشعب، ولكن استمرار التجارب الماضية بقوة السلاح او النفوذ السياسي ستكون النتائج أسوأ من السابق وردة الفعل المواطن سلبية ولم نحصل سوى الفشل، ولا تبنى الدول وتستقيم الامور الا بتطبيق العدالة الاجتماعية”.

واعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، الغاء انتخابات عراقيو الخارج.

وتعليقا على القرار اشار عبد الحسين الهنداوي مسشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لشؤون الانتخابات، ان المفوضية درست إلغاء انتخابات الخارج استنادا لمؤشرات لكن وزارة الخارجية، تنص بعدم اجراء هذه الانتخابات بمشاكل فنية وجائحة كورونا ومن الصعب اجرائا بالشكل المنتظم وهناك مشاكل تتعلق بقانون الانتخابات الذي يقسم البلد الى 83 دائرة انتخابية ومن الصعب اجراء ذلك في الخارج، ومن الصعب امتلاك العراقيين في الخارج امتلاك بطاقة البايومترية حصراً والوقت لا يسمح بذلك.

فيما اكد الهنداوي، وجود ضمانات باجراء انتخابات نزيهة وهناك مجموعة ضمانات والاعتماد على البطاقة البايومترية حصرا التي تمنع اي ناخب التصويت لأكثر من مرة او اي جهة باستغلال بطاقة الناخب بطريقة غير قانونية اي التزوير وعلى المفوضية اصدار البطاقة لأكثر عدد من الناخبين

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