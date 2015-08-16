الملقي لمعصوم: انتصارات القوات العراقية على داعش مفخرة لنا جميعاً

قالَ رئيس الوزراء الأردني هاني فوزي الملقي ان “انتصارات القوات العراقية على داعش تعتبر مفخرة لنا جميعا”. وذكر بيان رئاسي نقلته وكالة {الفرات نيوز} ان “رئيس الجمهورية فؤاد معصوم استقبل في قصر السلام ببغداد رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية هاني فوزي الملقي والوفد المرافق له”. وقال معصوم خلال اللقاء ان “من أبرز نتائج المواجهة والانتصار على داعش هو وحدة وتماسك العراقيين ضد خطر الارهاب وبما يعزز وحدة العراق واستقراره”. وبيّن أن “المعطى المهم الآخر لهذه المواجهة هو التعاون الوثيق والقتال في خندق واحد ضم الجيش والشرطة الاتحادية والبيشمركة والحشد الشعبي وسائر مقاتلي الشعب الذين تصدوا للارهاب والدفاع عن مدنهم وقراهم، وهذا أيضا ما عزز ثقة الشعب بجيشه وقواته المسلحة التي ينظر إليها الجميع بتقدير واحترام وفخر”. وفي مستهل اللقاء رحب الرئيس معصوم بالوفد الضيف، متمنيا له طيب الإقامة في بغداد ومعربا عن الثقة بنجاح الجهد الأخوي الذي يضطلع به رئيس الوزراء الأردني والوفد المرافق مع رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي من أجل تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين. وأكد رئيس الجمهورية أن هذه المصالح وفي ظروف المواجهة مع الإرهاب الذي بات يهدد جميع دول المنطقة والعالم تؤكد على أهمية اللقاءات وتعزيز فرص التنسيق والعمل البنّاء ليس في مجال محاربة الارهاب فحسب وانما أيضا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية وبما يخدم المصالح المشتركة لشعوبنا ويرسخ الأمن والاستقرار والتقدم المرجو لبلدان المنطقة. وقدّم رئيس الوزراء الأردني شرحا مفصلا لنتائج لقائه برئيس الوزراء العبادي، معربا عن سعادته بحسن التفاهم والتنسيق والعمل المشترك ما بين حكومتي البلدين للارتقاء بالعلاقات الأخوية إلى أمام. وعبّر رئيس الوزراء الأردني عن اعتزازه واعتزاز الأردن بالنجاحات الكبيرة التي حققها الجيش العراقي البطل وسائر التشكيلات المقاتلة ضد الارهاب في الموصل، مشيرا إلى أن هذه الانتصارات هي مفخرة لنا جميعا وبما يعزز الثقة بامكانية دحر الارهاب نهائيا سواء في العراق أو في الأماكن الأخرى التي يتواجد فيها الارهاب في المنطقة.

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