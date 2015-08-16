المنتجات النفطية : الدفع النقدي في محطات الوقود سيتوقف تماماً نهاية آذار الجاري

اكد مدير عام المنتجات النفطية، حسين طالب، على الموعد النهائي للتعامل بالنقد في محطات الوقود. وقال طالب في تصريحات صحفية انه :”مع نهاية الشهر الحالي سيتم اعتماد الدفع الالكتروني لتعبئة الوقود”. واضاف طالب “الدفع النقدي سيتوقف تماماً نهاية آذار الجاري”. وكان مدير الشركة العامة للمنتجات النفطية، حسين طالب، اشار الى عدم وجود اي توجيهات بتمديد المدة الخاصة بايقاف التعامل مع الدفع الكاش

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