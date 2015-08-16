النفط تعلن بدء التشغيل التجريبي في مصفيي الشمال 2 وصلاح الدين 3

أعلنت وزارة النفط،، بدء المراحل الأولية للتشغيل التجريبي لمصفى الشمال /2 ومصفى صلاح الدين /3 بطاقة 70 ألف برميل يوميًا لكل مصفى.

وقال وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية عدنان محمد حمود في بيان للوزارة تلقته العدالة إنه “بدأت المراحل الأولية للتشغيل التجريبي لمصفى الشمال /2 ومصفى صلاح الدين /3 بطاقة تكريرية تبلغ (70 ألف برميل يوميًا لكل واحد منهما)، وبإجمالي 140 ألف برميل يوميًا، في إنجاز يُعد من أبرز المنجزات الاستراتيجية لقطاع التصفية في العراق خلال السنوات الأخيرة”.

وأضاف، أن “تشغيل المصافي الجديدة يأتي انسجامًا مع رؤية الحكومة ووزارة النفط الهادفة إلى تعزيز الطاقات التكريرية الوطنية التي اسهمت بتحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية عالية الجودة، مع التوجه نحو تصدير الفائض إلى الأسواق العالمية دعمًا للاقتصاد الوطني وتعزيزًا لمكانة العراق في سوق الطاقة الإقليمي والعالمي”.

وأشار إلى أن “المشروعين يحظيان بدعم من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني واهتمام ومتابعة من وزير النفط حيان عبد الغني السواد، لما يمثلانه من ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة لتطوير قطاع التصفية ورفع كفاءة الإنتاج”، مؤكدًا أن “العراق يمضي بخطى واثقة نحو بناء أحد أكبر قطاعات التصفية في المنطقة، تمهيدًا لدخول السوق النفطية من أوسع أبوابها”.

وأضاف وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية أن “الجهود الوطنية المتواصلة خلال الأشهر الماضية أثمرت عن هذا الإنجاز الكبير”، موضحًا “عملنا بهمة وإخلاص وتخطيط دقيق، وواصلنا الليل بالنهار في تنفيذ خطط الحكومة العراقية ووزارة النفط، وها نحن اليوم نجني ثمار هذا الجهد الوطني الذي تحقق بسواعد عراقية خالصة وبمواصفات عالية الجودة”.

وبيّن أن “تنفيذ وتشغيل هذه المصافي تم بالكامل بسواعد عراقية وبالجهد الوطني، مما يجسد كفاءة وخبرة الملاكات العراقية وقدرتها على إنجاز المشاريع الكبرى بمعايير فنية عالية الجودة

