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انطلاق عملية عسكرية شمال شرق بعقوبة من ثلاثة محاور

اخبار و تقارير - بغداد/ متابعة العدالة - 1:06 - 25/01/2017 - عدد القراء : 18

أعلنَ مسؤول محلي في ديالى، امس الثلاثاء، عن انطلاق عملية عسكرية هي الأكبر منذ عامين شمال شرق بعقوبة من ثلاثة محاور. وقال رئيس مجلس قضاء المقدادية عدنان التميمي في حديث نقلته “السومرية نيوز”، إن “قوات امنية مشتركة مدعومة بالحشد الشعبي نفذت عملية عسكرية هي الأكبر منذ عامين في حوض الزور (15 كم شمال قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة) بمداهمة جيوب ومقرات خلايا داعش النائمة”. وأضاف التميمي أن “العملية والتي تمت من ثلاثة محاور جاءت لمواجهة خطر داعش في حوض الزور الذي يمثل عرين الشر في ديالى وكاد يتحول إلى إمارة داعشية بسبب استقطاب للعديد من فلول داعش من مناطق عدة وبالتالي تهديده لاكثر من 40 قرية محررة”، مشيراً الى أن “العملية كانت ناجحة وتمكنت من تدمير بعض مضافات داعش ومقراته والعملية ما تزال مستمرة”. وتعد “حوض الزور” من المناطق الساخنة في ديالى وتشكل أهم نقاط وجود الخلايا النائمة في تنظيم “داعش”، بحسب مسؤولين محليين.

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