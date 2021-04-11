انطلاق عمليتين عسكريتين في ديالى لتعقب خلايا داعش

ديالى : متابعة العدالة

أفاد القيادي في الحشد الشعبي محمد التميمي، بانطلاق عمليتين عسكريتين لتعقب خلايا داعش شمال شرق وجنوب ديالى. وقال التميمي ان “قوات امنية مشتركة انطلقت من محاور عدة لتنفيذ عمليتين عسكريتين في قاطعي بساتين الخيلانية (40كم شمال شرق بعقوبة) وجنوب بهرز(20كم جنوب بعقوبة) لتعقب خلايا داعش الارهابي”. واضاف، ان “العمليتين جرت وفق اطار استخباري في تحديد الاهداف وتدار من قبل غرفة عمليات مشتركة”. وكانت ديالى شهدت في الاسابيع الماضية سلسلة عمليات عسكرية لانهاء خطر داعش الارهابي في العديد من القواطع

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