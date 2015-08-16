بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
السوق العراقي
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بارزاني وهولاند يزوران قوات البيشمركة في جبهات القتال
اخبار و تقارير -
بغداد/ متابعة العدالة - 1:04 - 03/01/2017
-
عدد القراء : 10
زارَ رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، امس الاثنين، قوات البيشمركة في جبل زرتك. وكان الرئيس الفرنسي هولاند قد وصل الى أربيل عاصمة إقليم كردستان بعد اختتام زيارته الى بغداد التي وصلها صباح امس الاثنين في زيارة رسمية.