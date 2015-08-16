بارزاني وهولاند يزوران قوات البيشمركة في جبهات القتال

زارَ رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، امس الاثنين، قوات البيشمركة في جبل زرتك. وكان الرئيس الفرنسي هولاند قد وصل الى أربيل عاصمة إقليم كردستان بعد اختتام زيارته الى بغداد التي وصلها صباح امس الاثنين في زيارة رسمية.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus