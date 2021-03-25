تحالف عراقيون : موقف رئاسة البرلمان من استجواب محافظ البنك غريب.. وهذا ما ننتظره منها

أبدى رئيس كتلة تحالف عراقيون النيابية، هشام السهيل استغرابه من موقف رئاسة مجلس النواب، بعدم إعادة طرح استجواب محافظ البنك المركزي العراقي {مصطفى غالب} على جدول اعمال الجلسات وتحديد موعد جديد له.

وقال السهيل في تصريحات صحفية “نستغرب مضي استجواب وأخر يتوقف ولا نعلم خلفية هذا الأمر” في اشارة الى استجواب رئيس هيأة الاعلام والاتصالات ناصر الخويلدي مؤخراً واعفاءه من منصبه مقابل تعطيل استجواب محافظ البنك من قبل رئيس كتلة الحكمة النيابية فالح الساري.

وأضاف “حتى اللحظة لا نعلم سبب عدم تقديم رئاسة المجلس استجواب محافظ البنك المركزي!” مبيناً ان “كل كتلة لديها وجهة نظر وهي مسألة طبيعية ولكن المشكلة يجب ان يقدم المستجوب {محافظ البنك} وهو قدم مرة وتم الاخلال بالجلسة وهذا لا يعني انه لم يقدم مرة أخرى”.

وبين السهيل “ان على رئاسة مجلس النواب ان تقدم جميع الاستجوابات وتحدد لها مواعيد واذا كان هناك رغبة لمجلس النواب بعدم الحضور لغرض عدم الاستجواب عندها تنتهي القضية وتعتبر رأي سياسي لكن ان لا نقدمه للاستجواب هذا غير صحيح”.

وتابع “ننتظر في الأيام المقبلة ونأمل من رئاسة البرلمان بان أي استجواب سواء لمحافظ البنك المركزي او غيره ان يقدم حاله حال الاستجوابات الأخرى”.

وكان من المقرر ان يستجوب مجلس النواب، في 27 من كانون الثاني الماضي، محافظ البنك المركزي العراقي من قبل رئيس كتلة الحكمة النيابية، فالح الساري، بعد عدم قناعة البرلمان بأجوبة الأول خلال استضافته في إحدى جلسات تشرين الثاني الماضي، الا ان رئاسة البرلمان أعلنت تأجيل الاستجواب الى إشعار آخر بعد إخلال بالنصاب القانوني لعقد الجلسة “لدوافع سياسية

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