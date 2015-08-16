تحقيق للبرلمان: خلل بمقاتلة عراقية وراء قصف حسينية داقوق وتسبب بـ120 ضحية

أفادَ تقرير اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق في قصف مجلس عزاء حسيني في قضاء داقوق جنوبي محافظة كركوك نهاية شهر تشرين الاول الماضي بان طائرة عراقية وراء قصف مجلس العزاء الذي تسبب بسقوط ضحايا. وتلا رئيس اللجنة النائب نيازي معمار اوغلوا التقرير خلال جلسة البرلمان امس بشأن حادث تفجير تكية وحسينية [ايلخانلي] في مركز قضاء داقوق بين فيه قيام اللجنة بمباشرة مهامها استنادا الى امر نيابي للتحقيق بالحادث الذي نجم عن مقذوف صاروخي على الحسينية في تاريخ 21-10- 2016، مؤكدا قيام اللجنة التحقيقية باستضافة قائد القوة الجوية وكبار الضباط وعدد من شهود العيان. وأشار التقرير الى ان “طائرة من نوع سوخوي اطلقت صواريخ في غير منطقة الهدف المحدد وعادت بعدها الى بغداد بعد ان كانت مهمتها قصف اهداف معادية غرب كركوك بحسب افادة قائد القوة الجوية، الا ان منظومة الاطلاق تعطلت واثناء دوران الطيار انطلقت ثلاثة صواريخ بالتتابع بالقرب من منطقة المواشي وقرب احد مواقع البيشمركة والاخير في الحسينية المستهدفة. واوضح التقرير انه “في حال عطل منظومة الاطلاق كان على الطيار الابتعاد اثناء الطيران عن المناطق السكنية ومواقع القوات العراقية ومحملة القوة الجوية مسؤولية الحادث منوها الى سقوط 17 شهيدا و103 جرحى وتهدم 81 بيتا و10 سيارات”. واوصى التقرير “بتشكيل لجنة من قيادة القوة الجوية لدراسة أسباب استمرار العطلات في الطائرات وان يقدم القائد العام للقوات المسلحة وقائد القوة الجوية الاعتذار للضحايا وايقاف الطيار عن الطيران واحالته الى المحاكم وتعويض ذوي الضحايا والمتضريين لتهدئة نفوسهم”.

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