تطبيق نظام “القفل الإلكتروني” لتتبع الإرساليات الخارجة من الجمارك

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، امس الثلاثاء، تطبيق نظام القفل الإلكتروني لتتبع الإرساليات، انطلاقًا من مركز جمرك أم قصر الأوسط.

ووفقا لبيان صادر عن الهيئة، فإن ذلك جرى “بالتعاون مع هيئة المنافذ الحدودية، ابتداءً من يوم أمس الاول السابع من شهر تموز/يوليو الجاري، ويشمل النظام البضائع والأدوية والمستلزمات الطبية المسوَّقة إلى الميناء الجاف وكمرك الشالجية”.

وأوضح البيان أن، هذا الإجراء يأتي بهدف تسهيل وتطوير إجراءات العمل الجمركي، من خلال اعتماد تقنية التتبع الإلكتروني (GPS) المرتبطة بدائرة إلكترونية خاصة، تُحمّل عبرها بيانات البضائع في الحاسبة المركزية لقسم المنافيست في مركز جمرك أم قصر الأوسط، حيث استُكملت المتطلبات الفنية والإدارية الخاصة بعملية التسويق كافة.

ونقل البيان عن مدير عام الهيئة العامة للجمارك، الدكتور ثامر قاسم داود، قوله إن تطبيق هذا النظام يُعدّ خطوة نوعية مهمة نحو تطوير المنظومة الجمركية وتعزيز أساليب الرقابة الحديثة، مبينًا أن القفل الإلكتروني سيسهم في رفع كفاءة الأداء، تقليل الوقت، مكافحة التهريب، وضمان جودة الإرساليات وانسيابية حركتها بشكل دقيق وآمن.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي انسجامًا مع رؤية الحكومة في التحول الرقمي وتحديث إجراءات العمل، موضحًا أن الهيئة ماضية في تنفيذ برامج التطوير الشامل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وبما يعزز مناخ الاستثمار ويحمي الاقتصاد الوطني.

ويهدف نظام القفل الإلكتروني إلى: تتبع حركة الإرساليات بدقة، وضمان انسيابية البضائع، وتقليل زمن الإجراءات الجمركية، ومكافحة تهريب البضائع والأدوية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بحسب بيان الهيئة

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