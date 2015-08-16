جمع تواقيع لتشريع قانون (بابل عاصمة العراق الحضارية)

أعلنتْ النائبة عن كتلة المواطن حمدية الحسيني جمع تواقيع اعضاء مجلس النواب من اجل مقترح قانون اعتبار بابل عاصمة العراق الحضارية تعزيزا لمكانتها الاثرية والدينية استنادا للمادة 60/ ثانيا من الدستور. وذكرت الحسيني في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} امس انه “تم امس جمع تواقيع اعضاء مجلس النواب على مقترح قانون قمت بتقديمه حول اعتبار محافظة بابل عاصمة العراق الحضارية من اجل الاهتمام بمحافظتنا سياحيا ودينيا وذلك استنادا للمادة 60/ ثانيا من الدستور العراقي والذي حظي بتاييد اعضاء مجلس النواب”. واكدت النائبة عن محافظة بابل ان “هذا المقترح يهدف الى زيادة الفرص الاستثمارية وتحقيق النهضة الاقتصادية لمحافظتنا وتعزيزاً للمكانة المهمة لمحافظة بابل الاثرية والدينية على المستوى الوطني والعالمي”.

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