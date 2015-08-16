جهاز المخابرات الوطني يعلن اعتقال شبكة تمويل رئيسية لداعش الإرهابي

أعلن جهاز المخابرات الوطني،، اعتقال شبكة تمويل رئيسية لداعش الارهابي، فيما أشار إلى أن الشبكة كانت تخطط لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف دولًا أوروبية ومصالح العراق في الخارج.

وذكر الجهاز في بيان، تلقته العدالة ان “جهاز المخابرات الوطني، وبجهد استثنائي نوعي عابر للحدود، وبإشراف مجلس القضاء الأعلى، تمكن من اعتقال شبكة تمويل رئيسية لكيان داعش الارهابي، ومسؤولة عن تهريب الإرهابيين بين عدد من بلدان العالم لصالح داعش”.

وأضاف الجهاز، أن “هذه العملية جاءت استكمالاً لعملية نوعية نفذها جهاز المخابرات الوطني عام 2023 في محافظة كركوك، استهدفت إحدى الشبكات التابعة للكيان الإرهابي ومسؤولة عن تمويل خلاياه”.

وتابع، “تم تنفيذ عملية الاعتقال في عدد من دول غرب أفريقيا بعد رصد تحركات وخطوط تواصل بين هذه الشبكة وشبكات أخرى داخل العراق وخارجه، لغرض دعم الهيكل المالي لداعش والتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف دولًا أوروبية ومصالح العراق في الخارج”.

وأكد جهاز المخابرات الوطني “استمراره بملاحقة فلول داعش الإرهابي والتصدي لمخططاته الخبيثة التي تحاول يائسة المساس بالأمن القومي العراقي

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus