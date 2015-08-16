حامد الخفاف: المرجع الأعلى يرى بان تتحمل القوى السياسية مسؤولية توقيت طرح مشروع التسوية الوطنية وفرص نجاحه

قالَ المتحدث باسم مكتب المرجع الاعلى اية الله العظمى السيد علي السيستاني {دام ظله}، حامد الخفاف، بان المرجع الاعلى يرى بان “على القوى السياسية ان تتحمل مسؤولية مشروع التسوية الوطنية وتوقيت طرحه وفرص نجاحه”. وذكر الخفاف في بيان نقلته وكالة {الفرات نيوز} “بعد الجدل الذي دار حول التصريح الذي أدليت به مؤخرا وما فهمه البعض منه خطأ، من أن السيد السيستاني لا يرى المصلحة فيما يسمى بمشروع التسوية المطروح أخيرا، يهمني التأكيد على ان سماحته لم يبدِ اي موقف تجاه هذا المشروع”. وأشار الخفاف إلى ان المرجع الديني الأعلى أية الله العظمى السيد علي السيستاني، قد ابلغ ممثل الأمين العام للأمم المتحدة وسائر الجهات المعنية فيما سبق بأنه لا يرى من المصلحة زج المرجعية الدينية في النجف الأشرف في امر هذا المشروع، بل يرى ان على القوى السياسية أن تتحمل كامل المسؤولية عنه أمام الشعب بتفاصيل بنوده وتوقيت طرحه وتوفير فرص نجاحه وغير ذلك. يشار الى ان التحالف الوطني يعتزم طرح مشروع التسوية الوطنية الذي يرسم مستقبل العراق مابعد مرحلة عصابات داعش ،في وقت تقوم به القوات المسلحة بجميع تشكلاتها بعمليات عسكرية موسعة لتحرير مدينة الموصل. وقد قام وفد التحالف الوطني برئاسة السيد عمار الحكيم بزيارة الى دول الجوار ضمت المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية الاسلامية في ايران ، وتم اطلاع البلدين الجارين على مبادئ مشروع التسوية وماتحققه من اندماج اقليمي.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus