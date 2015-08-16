 
خلية الإعلام الأمني تنفي قطع مخصصات الخطورة عن منتسبي الأجهزة الأمنية

اخبار و تقارير - بغداد: متابعة العدالة - 21:05 - 05/11/2025 - عدد القراء : 385

نفت خلية الإعلام الأمني،، قطع مخصصات الخطورة عن منتسبي الأجهزة الأمنية.
وقال الفريق سعد معن، رئيس خلية الإعلام الأمني، في بيان تلقته العدالة ، أنه ينفي ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قطع مخصصات الخطورة عن منتسبي الأجهزة الأمنية، مؤكدًا أن “هذه الأخبار عارية عن الصحة تمامًا وتهدف إلى إثارة الرأي العام وبث الإشاعات بين صفوف المنتسبين”.
وأكد الفريق معن ” ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانجرار وراء الأخبار غير الدقيقة
