دوش تدعو لكشف ملابسات الاعتداء الارهابي في النجف الاشرف وتشيد بدور أهاليها بصده

دعتْ النائبة عن كتلة المواطن بان دوش، عن محافظة النجف الاشرف الاجهزة الامنية الوقوف على تفاصيل الاعتداء الارهابي الذي وقع في المحافظة صباح امس وكشف ملابساته، مثمنة الدور الفاعل للعشائر والمواطنين في منطقة سوق شعلان بناحية القادسية بتصديهم للارهاب والوقوف مع الاجهزة الامنية. واستنكرت دوش بيان في نقلته وكالة {الفرات نيوز} امس الاحد “الاعتداء الارهابي الجبان الذي استهدف المواطنين الابرياء في منطقة سوق شعلان في ناحية القادسية بمحافظة النجف الاشرف ونتج عنه سقوط شهداء وجرحى مع مطلع العام الجديد”. واضاف ان “العمل الاجرامي ما هو الا دليل افلاس الجماعات الارهابية وخلاياها النائمة التي تتصيد الفرص وتقتل الابرياء وتستبيح دماءهم في منهج وحشي بربري لا تقبله السنن السماوية والبشرية ذات العقول الواعية”. ودعت دوش بحسب البيان “الاجهزة الامنية للوقوف على تفاصيل الحادث الارهابي وكشف ملابساته والحفاظ على امن مدينة النجف الاشرف التي طالما كانت عصية وصامدة في وجه الارهاب ومحاولاتهم”. وثمنت النائبة “الدور الفاعل للعشائر والمواطنين في المنطقة بتصديهم للارهاب والوقوف مع الاجهزة الامنية ومساندتهم في الحفاظ على الامن والسلام في موقف بطولي ليس بغريب عليهم”. وكانت مديرية شرطة محافظة مدينة النجف الاشرف اعلنت، ان الوضع الامني في المحافظة مسيطر عليه ومستقر والاجهزة الامنية تمارس عملها بشكل طبيعي.

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